https://ria.ru/20241023/podmoskove-1979602113.html
Более 10,5 тысячи человек узнали о здоровье близких в Подмосковье через 122
Более 10,5 тысячи человек узнали о здоровье близких в Подмосковье через 122 - РИА Новости, 23.10.2024
Более 10,5 тысячи человек узнали о здоровье близких в Подмосковье через 122
Более 10,5 тысячи человек с начала года узнали о состоянии родственника в больнице Подмосковья, позвонив по номеру 122, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:23
2024-10-23T16:23
2024-10-23T16:24
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 10,5 тысячи человек с начала года узнали о состоянии родственника в больнице Подмосковья, позвонив по номеру 122, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Благодаря работе 122, не обязательно ехать в больницу для уточнения состояния родственника, так как можно просто оставить заявку и сэкономить свое время. После звонка с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы", - рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что так по номеру 122 состояние родственника узнали уже более 10,5 тысячи человек с начала года. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.
https://ria.ru/20241022/meditsina-1979381805.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк