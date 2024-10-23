https://ria.ru/20241023/podmoskove-1979602113.html

Более 10,5 тысячи человек узнали о здоровье близких в Подмосковье через 122

Более 10,5 тысячи человек узнали о здоровье близких в Подмосковье через 122 - РИА Новости, 23.10.2024

Более 10,5 тысячи человек узнали о здоровье близких в Подмосковье через 122

Более 10,5 тысячи человек с начала года узнали о состоянии родственника в больнице Подмосковья, позвонив по номеру 122, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:23

2024-10-23T16:23

2024-10-23T16:24

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 10,5 тысячи человек с начала года узнали о состоянии родственника в больнице Подмосковья, позвонив по номеру 122, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Благодаря работе 122, не обязательно ехать в больницу для уточнения состояния родственника, так как можно просто оставить заявку и сэкономить свое время. После звонка с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы", - рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что так по номеру 122 состояние родственника узнали уже более 10,5 тысячи человек с начала года. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.

https://ria.ru/20241022/meditsina-1979381805.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк