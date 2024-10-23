https://ria.ru/20241023/podmoskove-1979527711.html

В Подмосковье аттестацию прошли 200 экскурсоводов в этом году

В Подмосковье аттестацию прошли 200 экскурсоводов в этом году - РИА Новости, 23.10.2024

В Подмосковье аттестацию прошли 200 экскурсоводов в этом году

В Подмосковье в этом году аттестовали 200 соискателей в рамках предоставления государственной услуги "Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков",... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:24

2024-10-23T12:24

2024-10-23T12:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коломна

сергиев посад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978650000_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_818264c69ccb8833ce5be9dc80ec8547.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Подмосковье в этом году аттестовали 200 соискателей в рамках предоставления государственной услуги "Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Данная работа проводится в рамках задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Для нас аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков является одной из ключевых задач. Сфера туризма в Подмосковье активно развивается, растет количество объектов показа, появляются новые направления, помимо привычного всем культурно-познавательного туризма, обороты набирают также и гастрономический, научно-популярный, детский туризм", – сказал первый заместитель министра культуры и туризма Подмосковья Алексей Шимко, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что жители и гости региона должны получать актуальную и корректную информацию на интересных и познавательных экскурсиях. В дальнейшем планируется аттестовать еще больше специалистов. В ведомстве также отметили, что наиболее популярными туристическими маршрутами являются города Коломна, Сергиев Посад и Дубна.

https://ria.ru/20241022/podmoskove-1979390476.html

https://ria.ru/20241022/onlayn-1979346317.html

московская область (подмосковье)

коломна

сергиев посад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), коломна, сергиев посад