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В Подмосковье аттестацию прошли 200 экскурсоводов в этом году - РИА Новости, 23.10.2024
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Новости Подмосковья
 
12:24 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/podmoskove-1979527711.html
В Подмосковье аттестацию прошли 200 экскурсоводов в этом году
В Подмосковье аттестацию прошли 200 экскурсоводов в этом году - РИА Новости, 23.10.2024
В Подмосковье аттестацию прошли 200 экскурсоводов в этом году
В Подмосковье в этом году аттестовали 200 соискателей в рамках предоставления государственной услуги "Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков",... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:24
2024-10-23T12:24
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Подмосковье в этом году аттестовали 200 соискателей в рамках предоставления государственной услуги "Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Данная работа проводится в рамках задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Для нас аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков является одной из ключевых задач. Сфера туризма в Подмосковье активно развивается, растет количество объектов показа, появляются новые направления, помимо привычного всем культурно-познавательного туризма, обороты набирают также и гастрономический, научно-популярный, детский туризм", – сказал первый заместитель министра культуры и туризма Подмосковья Алексей Шимко, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что жители и гости региона должны получать актуальную и корректную информацию на интересных и познавательных экскурсиях. В дальнейшем планируется аттестовать еще больше специалистов. В ведомстве также отметили, что наиболее популярными туристическими маршрутами являются города Коломна, Сергиев Посад и Дубна.
https://ria.ru/20241022/podmoskove-1979390476.html
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московская область (подмосковье), коломна, сергиев посад
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Сергиев Посад

В Подмосковье аттестацию прошли 200 экскурсоводов в этом году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТроице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Подмосковье в этом году аттестовали 200 соискателей в рамках предоставления государственной услуги "Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Данная работа проводится в рамках задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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"Для нас аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков является одной из ключевых задач. Сфера туризма в Подмосковье активно развивается, растет количество объектов показа, появляются новые направления, помимо привычного всем культурно-познавательного туризма, обороты набирают также и гастрономический, научно-популярный, детский туризм", – сказал первый заместитель министра культуры и туризма Подмосковья Алексей Шимко, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что жители и гости региона должны получать актуальную и корректную информацию на интересных и познавательных экскурсиях. В дальнейшем планируется аттестовать еще больше специалистов.
В ведомстве также отметили, что наиболее популярными туристическими маршрутами являются города Коломна, Сергиев Посад и Дубна.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоломнаСергиев Посад
 
 
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