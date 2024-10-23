https://ria.ru/20241023/planshety-1979518750.html

Планшеты для учебы передали детям курского приграничья из Приангарья

Планшеты для учебы передали детям курского приграничья из Приангарья - РИА Новости, 23.10.2024

Планшеты для учебы передали детям курского приграничья из Приангарья

Школьникам, эвакуированным из приграничных районов Курской области, на средства, собранные жителями Приангарья, приобрели 200 планшетов, которые позволят детям... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:55

2024-10-23T11:55

2024-10-23T11:55

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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Школьникам, эвакуированным из приграничных районов Курской области, на средства, собранные жителями Приангарья, приобрели 200 планшетов, которые позволят детям учиться дистанционно, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. После вторжения подразделений ВСУ на территорию Курской области жители девяти приграничных районов были вынуждены покинуть свои дома. Многие проживают в пунктах временного размещения или у родственников, школьники учатся дистанционно. "Для полноценного образовательного процесса детям необходимы технические средства обучения. Поэтому мы откликнулись на просьбу региона о помощи в приобретении планшетов. 200 планшетов приобрели на средства, собранные жителями Приангарья через Иркутское областное отделение Российского Красного Креста", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что в Курскую область планшеты уже доставили и часть передали школьникам и их родителям. Оставшиеся министерство образования и науки Курской области передаст школьникам в муниципалитеты.

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

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курская область, иркутская область, игорь кобзев, российский красный крест