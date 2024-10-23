Планшеты для учебы передали детям курского приграничья из Приангарья
Кобзев: планшеты для учебы передали детям курского приграничья из Приангарья
© Фото : Правительство Иркутской области/TelegramНачальник отдела министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Дмитриев передает планшет школьнику из Курской области
Начальник отдела министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Дмитриев передает планшет школьнику из Курской области
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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Школьникам, эвакуированным из приграничных районов Курской области, на средства, собранные жителями Приангарья, приобрели 200 планшетов, которые позволят детям учиться дистанционно, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
После вторжения подразделений ВСУ на территорию Курской области жители девяти приграничных районов были вынуждены покинуть свои дома. Многие проживают в пунктах временного размещения или у родственников, школьники учатся дистанционно.
"Для полноценного образовательного процесса детям необходимы технические средства обучения. Поэтому мы откликнулись на просьбу региона о помощи в приобретении планшетов. 200 планшетов приобрели на средства, собранные жителями Приангарья через Иркутское областное отделение Российского Красного Креста", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что в Курскую область планшеты уже доставили и часть передали школьникам и их родителям. Оставшиеся министерство образования и науки Курской области передаст школьникам в муниципалитеты.