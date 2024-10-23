https://ria.ru/20241023/peskov-1979610532.html
Песков рассказал об инвестиционной платформе БРИКС
Песков рассказал об инвестиционной платформе БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Песков рассказал об инвестиционной платформе БРИКС
Инвестиционная платформа БРИКС предлагается не как альтернатива платежной системе SWIFT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:50
2024-10-23T16:50
2024-10-23T16:50
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Инвестиционная платформа БРИКС предлагается не как альтернатива платежной системе SWIFT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на расширенном заседании саммита в Казани президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока. "Но все это никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то", - сказал Песков "Российской газете", говоря об этой инициативе. По его словам, какие-то элементы платежных систем в рамках инвестиционной платформы могут быть. Представитель Кремля заявил, что эта платформа "будет способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой, с задействованием электронных инструментов".
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979540230.html
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экономика, технологии, россия, казань, восток, дмитрий песков, владимир путин, брикс, swift, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Технологии, Россия, Казань, Восток, Дмитрий Песков, Владимир Путин, БРИКС, SWIFT, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков рассказал об инвестиционной платформе БРИКС
Песков: инвестиционная платформа БРИКС предлагается не как альтернатива SWIFT