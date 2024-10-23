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Современная система глобального управления неэффективна, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024
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16:07 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/peskov-1979596546.html
Современная система глобального управления неэффективна, заявил Песков
Современная система глобального управления неэффективна, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024
Современная система глобального управления неэффективна, заявил Песков
Современная система глобального управления во многом неэффективна, наступило время думать о том, как это изменить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:07
2024-10-23T16:07
россия
казань
дмитрий песков
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Современная система глобального управления во многом неэффективна, наступило время думать о том, как это изменить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О необходимости реформирования глобальной системы управления говорили участники саммита БРИКС на заседании в среду. "Эта система буксует, она во многом неэффективна, и время думать о том, как придать ей большую эффективность. Вот что поддерживал президент", - сказал Песков "Известиям". Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241014/peskov-1977942037.html
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россия, казань, дмитрий песков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Современная система глобального управления неэффективна, заявил Песков

Песков: современную систему глобального управления нужно менять

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Современная система глобального управления во многом неэффективна, наступило время думать о том, как это изменить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О необходимости реформирования глобальной системы управления говорили участники саммита БРИКС на заседании в среду.
"Эта система буксует, она во многом неэффективна, и время думать о том, как придать ей большую эффективность. Вот что поддерживал президент", - сказал Песков "Известиям".
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Песков рассказал, почему на Западе боятся БРИКС
14 октября, 13:42
 
РоссияКазаньДмитрий ПесковБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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