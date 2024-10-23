https://ria.ru/20241023/peskov-1979596546.html
Современная система глобального управления неэффективна, заявил Песков
Современная система глобального управления неэффективна, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024
Современная система глобального управления неэффективна, заявил Песков
Современная система глобального управления во многом неэффективна, наступило время думать о том, как это изменить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:07
2024-10-23T16:07
2024-10-23T16:07
россия
казань
дмитрий песков
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Современная система глобального управления во многом неэффективна, наступило время думать о том, как это изменить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О необходимости реформирования глобальной системы управления говорили участники саммита БРИКС на заседании в среду. "Эта система буксует, она во многом неэффективна, и время думать о том, как придать ей большую эффективность. Вот что поддерживал президент", - сказал Песков "Известиям". Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241014/peskov-1977942037.html
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россия, казань, дмитрий песков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Современная система глобального управления неэффективна, заявил Песков
Песков: современную систему глобального управления нужно менять