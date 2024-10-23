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Песков рассказал о реализации проектов стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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12:54 23.10.2024 (обновлено: 13:18 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/peskov-1979536444.html
Песков рассказал о реализации проектов стран БРИКС
Песков рассказал о реализации проектов стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Песков рассказал о реализации проектов стран БРИКС
Проекты стран БРИКС в сфере экономики, финансов реализуются в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим платформам, заявил... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:54
2024-10-23T13:18
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
россия
дмитрий песков
нтв (телеканал)
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Проекты стран БРИКС в сфере экономики, финансов реализуются в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим платформам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все проекты, в первую очередь в сфере экономики, в сфере финансов, в сфере создания потенциальных совместных инвестиционных платформ, это все делается в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим существующим платформам", - сказал Песков НТВ.
https://ria.ru/20241023/briks-1979536892.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика, россия, дмитрий песков, нтв (телеканал)
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, НТВ (телеканал)
Песков рассказал о реализации проектов стран БРИКС

Песков: проекты стран БРИКС реализуются в интересах самих государств

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Проекты стран БРИКС в сфере экономики, финансов реализуются в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим платформам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все проекты, в первую очередь в сфере экономики, в сфере финансов, в сфере создания потенциальных совместных инвестиционных платформ, это все делается в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим существующим платформам", - сказал Песков НТВ.
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БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономикаРоссияДмитрий ПесковНТВ (телеканал)
 
 
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