https://ria.ru/20241023/peskov-1979536444.html

Песков рассказал о реализации проектов стран БРИКС

Песков рассказал о реализации проектов стран БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Песков рассказал о реализации проектов стран БРИКС

Проекты стран БРИКС в сфере экономики, финансов реализуются в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим платформам, заявил... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:54

2024-10-23T12:54

2024-10-23T13:18

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

россия

дмитрий песков

нтв (телеканал)

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Проекты стран БРИКС в сфере экономики, финансов реализуются в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим платформам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все проекты, в первую очередь в сфере экономики, в сфере финансов, в сфере создания потенциальных совместных инвестиционных платформ, это все делается в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим существующим платформам", - сказал Песков НТВ.

https://ria.ru/20241023/briks-1979536892.html

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