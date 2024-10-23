https://ria.ru/20241023/peskov-1979535451.html

Путин приветствует предложения участников БРИКС по Украине, заявил Песков

Путин приветствует предложения участников БРИКС по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024

Путин приветствует предложения участников БРИКС по Украине, заявил Песков

Президент России Владимир Путин приветствует усилия участников саммита БРИКС в Казани по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:51

2024-10-23T12:51

2024-10-23T13:12

украина

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саммит брикс в казани в 2024 году

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дмитрий песков

казань

нтв (телеканал)

владимир путин

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствует усилия участников саммита БРИКС в Казани по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в комментарии телеканалу НТВ сообщил, что тема Украины вчера поднималась в ходе двусторонних международных контактов Путина на полях саммит БРИКС в Казани."Многие страны, действительно, изъявляют желание более активно способствовать процессу урегулирования, выражают готовность быть посредниками, что встречается с неизменным приветствием со стороны российского президента", - отметил Песков.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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