https://ria.ru/20241023/peskov-1979535451.html
Путин приветствует предложения участников БРИКС по Украине, заявил Песков
Путин приветствует предложения участников БРИКС по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024
Путин приветствует предложения участников БРИКС по Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин приветствует усилия участников саммита БРИКС в Казани по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:51
2024-10-23T12:51
2024-10-23T13:12
украина
брикс
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дмитрий песков
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нтв (телеканал)
владимир путин
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствует усилия участников саммита БРИКС в Казани по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в комментарии телеканалу НТВ сообщил, что тема Украины вчера поднималась в ходе двусторонних международных контактов Путина на полях саммит БРИКС в Казани."Многие страны, действительно, изъявляют желание более активно способствовать процессу урегулирования, выражают готовность быть посредниками, что встречается с неизменным приветствием со стороны российского президента", - отметил Песков.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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Путин приветствует предложения участников БРИКС по Украине, заявил Песков
Песков: Путин приветствует предложения участников саммита БРИКС по Украине