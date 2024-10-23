https://ria.ru/20241023/peskov-1979534964.html

Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков

Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024

Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров "на полях" саммита БРИКС в Казани отмечает положительную динамику для Вооруженных сил РФ на фронте, а также... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:50

2024-10-23T12:50

2024-10-23T13:22

саммит брикс в казани в 2024 году

казань

киев

дмитрий песков

владимир путин

брикс

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров "на полях" саммита БРИКС в Казани отмечает положительную динамику для Вооруженных сил РФ на фронте, а также нежелание Киева вести переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в комментарии НТВ сообщил, что тема украинского конфликта "много обсуждалась и поднималась" в ходе двусторонних встреч Путина на саммит БРИКС."Президент дает четкие оценки нынешнего положению дел и перспектив урегулирования, отмечая, конечно, нежелание с украинской стороны вести какие-то переговоры. И весьма, и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ", - отметил Песков.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979540230.html

казань

киев

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