Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 23.10.2024 (обновлено: 13:22 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/peskov-1979534964.html
Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков
Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024
Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров "на полях" саммита БРИКС в Казани отмечает положительную динамику для Вооруженных сил РФ на фронте, а также... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:50
2024-10-23T13:22
саммит брикс в казани в 2024 году
казань
киев
дмитрий песков
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров "на полях" саммита БРИКС в Казани отмечает положительную динамику для Вооруженных сил РФ на фронте, а также нежелание Киева вести переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в комментарии НТВ сообщил, что тема украинского конфликта "много обсуждалась и поднималась" в ходе двусторонних встреч Путина на саммит БРИКС."Президент дает четкие оценки нынешнего положению дел и перспектив урегулирования, отмечая, конечно, нежелание с украинской стороны вести какие-то переговоры. И весьма, и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ", - отметил Песков.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979540230.html
казань
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит брикс в казани в 2024 году, казань, киев, дмитрий песков, владимир путин, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, БРИКС
Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков

Песков: Путин отметил положительную для России динамику на фронте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров "на полях" саммита БРИКС в Казани отмечает положительную динамику для Вооруженных сил РФ на фронте, а также нежелание Киева вести переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в комментарии НТВ сообщил, что тема украинского конфликта "много обсуждалась и поднималась" в ходе двусторонних встреч Путина на саммит БРИКС.
"Президент дает четкие оценки нынешнего положению дел и перспектив урегулирования, отмечая, конечно, нежелание с украинской стороны вести какие-то переговоры. И весьма, и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ", - отметил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Песков рассказал, как Россия относится к инициативам Индии и КНР по Украине
Вчера, 13:10
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуКазаньКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала