https://ria.ru/20241023/peskov-1979534964.html
Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков
Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024
Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров "на полях" саммита БРИКС в Казани отмечает положительную динамику для Вооруженных сил РФ на фронте, а также... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:50
2024-10-23T12:50
2024-10-23T13:22
саммит брикс в казани в 2024 году
казань
киев
дмитрий песков
владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров "на полях" саммита БРИКС в Казани отмечает положительную динамику для Вооруженных сил РФ на фронте, а также нежелание Киева вести переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в комментарии НТВ сообщил, что тема украинского конфликта "много обсуждалась и поднималась" в ходе двусторонних встреч Путина на саммит БРИКС."Президент дает четкие оценки нынешнего положению дел и перспектив урегулирования, отмечая, конечно, нежелание с украинской стороны вести какие-то переговоры. И весьма, и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ", - отметил Песков.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979540230.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, казань, киев, дмитрий песков, владимир путин, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, БРИКС
Путин отметил положительную для России динамику на фронте, заявил Песков
Песков: Путин отметил положительную для России динамику на фронте