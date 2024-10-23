https://ria.ru/20241023/peskov-1979534397.html
Песков рассказал, чем БРИКС лучше НАТО и ЕС
Песков рассказал, чем БРИКС лучше НАТО и ЕС - РИА Новости, 23.10.2024
Песков рассказал, чем БРИКС лучше НАТО и ЕС
Притягательность БРИКС заключается в том, что в Объединении не ставят условия перед участниками, как в НАТО и ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:48
2024-10-23T12:48
2024-10-23T13:04
евросоюз
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дмитрий песков
саммит брикс в казани в 2024 году
политика
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Притягательность БРИКС заключается в том, что в Объединении не ставят условия перед участниками, как в НАТО и ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Притягательность сотрудничества в рамках БРИКС состоит в том, что никто не ставит вопрос "или/или". Это условие, которое очень любят ставить в НАТО, в ЕС – или с ЕС, или с Россией, или БРИКС, или НАТО. А в БРИКС никто так не говорит, это делает организацию еще более привлекательной", - сказал Песков в эфире телеканала НТВ.
https://ria.ru/20241023/briks-1979536892.html
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Евросоюз, НАТО, БРИКС, Россия, Дмитрий Песков, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Политика
Песков рассказал, чем БРИКС лучше НАТО и ЕС
Песков: в БРИКС не ставят условия, как в НАТО и ЕС