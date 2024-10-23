https://ria.ru/20241023/peskov-1979534397.html

Песков рассказал, чем БРИКС лучше НАТО и ЕС

Песков рассказал, чем БРИКС лучше НАТО и ЕС - РИА Новости, 23.10.2024

Песков рассказал, чем БРИКС лучше НАТО и ЕС

Притягательность БРИКС заключается в том, что в Объединении не ставят условия перед участниками, как в НАТО и ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:48

2024-10-23T12:48

2024-10-23T13:04

евросоюз

нато

брикс

россия

дмитрий песков

саммит брикс в казани в 2024 году

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Притягательность БРИКС заключается в том, что в Объединении не ставят условия перед участниками, как в НАТО и ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Притягательность сотрудничества в рамках БРИКС состоит в том, что никто не ставит вопрос "или/или". Это условие, которое очень любят ставить в НАТО, в ЕС – или с ЕС, или с Россией, или БРИКС, или НАТО. А в БРИКС никто так не говорит, это делает организацию еще более привлекательной", - сказал Песков в эфире телеканала НТВ.

https://ria.ru/20241023/briks-1979536892.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, нато, брикс, россия, дмитрий песков, саммит брикс в казани в 2024 году, политика