https://ria.ru/20241023/peskov-1979534308.html
В БРИКС нет претендующей на статус "стержня" страны, заявил Песков
В БРИКС нет претендующей на статус "стержня" страны, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024
В БРИКС нет претендующей на статус "стержня" страны, заявил Песков
Нет ни одной страны, которая претендовала бы на статус "стержня" БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:48
2024-10-23T12:48
2024-10-23T13:05
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
нтв (телеканал)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нет ни одной страны, которая претендовала бы на статус "стержня" БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет никакой страны, которая претендует на то, чтобы быть "стержнем" организации", - сказал Песков в эфире телеканала НТВ.По его словам, именно такая атмосфера в объединении является притягательным моментом для других стран.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, нтв (телеканал), дмитрий песков, россия
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, НТВ (телеканал), Дмитрий Песков, Россия
В БРИКС нет претендующей на статус "стержня" страны, заявил Песков
Песков: в БРИКС нет страны, претендующей на статус "стержня" объединения