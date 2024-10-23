https://ria.ru/20241023/peskov-1979534308.html

В БРИКС нет претендующей на статус "стержня" страны, заявил Песков

В БРИКС нет претендующей на статус "стержня" страны, заявил Песков - РИА Новости, 23.10.2024

В БРИКС нет претендующей на статус "стержня" страны, заявил Песков

Нет ни одной страны, которая претендовала бы на статус "стержня" БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:48

2024-10-23T12:48

2024-10-23T13:05

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

нтв (телеканал)

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нет ни одной страны, которая претендовала бы на статус "стержня" БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет никакой страны, которая претендует на то, чтобы быть "стержнем" организации", - сказал Песков в эфире телеканала НТВ.По его словам, именно такая атмосфера в объединении является притягательным моментом для других стран.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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