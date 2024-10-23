Путин провел переговоры с Мадуро на полях саммита БРИКС
Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро на полях саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани.
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"Венесуэла — один из давних надежных партнеров России в Латинской Америке и мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться", — сказал российский лидер.
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"Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер", — продолжил российский лидер.
Он также отметил, что Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС.
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Мадуро, в свою очередь, заявил, что Венесуэла восхищается победами России и гордится дружбой с ней.
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"Мы следим за той борьбой, которую ведет Россия против нацизма, против фашизма. Мы также восхищаемся победами, которых вы смогли достичь для российского народа на всех фронтах глобальной борьбы: на экономическом фронте, на культурном фронте, на военном, политическом, дипломатическом фронте", — сказал президент латиноамериканской страны.
Он подчеркнул, что Венесуэла готова к инвестициям из России и стремится к укреплению союза во всех областях.
С российской стороны в переговорах приняли участие помощник и пресс-секретарь президента Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, главы Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго Антон Силуанов, Максим Решетников и Сергей Цивилев, а также руководители "Росатома" Алексей Лихачев, Роспотребнадзора — Анна Попова и "Роснефти" — Игорь Сечин.
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