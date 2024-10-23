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Путин провел переговоры с Мадуро на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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17:20 23.10.2024 (обновлено: 18:04 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/peregovory-1979625544.html
Путин провел переговоры с Мадуро на полях саммита БРИКС
Путин провел переговоры с Мадуро на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин провел переговоры с Мадуро на полях саммита БРИКС
Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:20
2024-10-23T18:04
в мире
венесуэла
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани."Венесуэла — один из давних надежных партнеров России в Латинской Америке и мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться", — сказал российский лидер.Москва ценит, что Каракас разделяет ее оценки международной ситуации и последовательно поддерживает в условиях гибридной войны и кампании русофобии, подчеркнул Путин."Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер", — продолжил российский лидер.Он также отметил, что Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС.Мадуро, в свою очередь, заявил, что Венесуэла восхищается победами России и гордится дружбой с ней.&quot;Мы следим за той борьбой, которую ведет Россия против нацизма, против фашизма. Мы также восхищаемся победами, которых вы смогли достичь для российского народа на всех фронтах глобальной борьбы: на экономическом фронте, на культурном фронте, на военном, политическом, дипломатическом фронте&quot;, — сказал президент латиноамериканской страны.Он подчеркнул, что Венесуэла готова к инвестициям из России и стремится к укреплению союза во всех областях.С российской стороны в переговорах приняли участие помощник и пресс-секретарь президента Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, главы Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго Антон Силуанов, Максим Решетников и Сергей Цивилев, а также руководители "Росатома" Алексей Лихачев, Роспотребнадзора — Анна Попова и "Роснефти" — Игорь Сечин.
https://ria.ru/20241023/maduro-1979596070.html
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Встреча Путина с президентом Венесуэлы
Встреча Путина с президентом Венесуэлы
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в мире, венесуэла, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Венесуэла, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин провел переговоры с Мадуро на полях саммита БРИКС

Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро на полях саммита БРИКС

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани.
«
"Венесуэла — один из давних надежных партнеров России в Латинской Америке и мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться", — сказал российский лидер.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Вчера, 16:06
Москва ценит, что Каракас разделяет ее оценки международной ситуации и последовательно поддерживает в условиях гибридной войны и кампании русофобии, подчеркнул Путин.
«
"Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер", — продолжил российский лидер.
Он также отметил, что Россия поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС.
XVI саммит БРИКС. Прилет президента Венесуэлы Николаса Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 22:55
Мадуро, в свою очередь, заявил, что Венесуэла восхищается победами России и гордится дружбой с ней.
«

"Мы следим за той борьбой, которую ведет Россия против нацизма, против фашизма. Мы также восхищаемся победами, которых вы смогли достичь для российского народа на всех фронтах глобальной борьбы: на экономическом фронте, на культурном фронте, на военном, политическом, дипломатическом фронте", — сказал президент латиноамериканской страны.

Он подчеркнул, что Венесуэла готова к инвестициям из России и стремится к укреплению союза во всех областях.
С российской стороны в переговорах приняли участие помощник и пресс-секретарь президента Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, главы Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго Антон Силуанов, Максим Решетников и Сергей Цивилев, а также руководители "Росатома" Алексей Лихачев, Роспотребнадзора — Анна Попова и "Роснефти" — Игорь Сечин.
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