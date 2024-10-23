https://ria.ru/20241023/peregovory-1979596711.html

Путин провел переговоры с президентом Ирана

Путин провел переговоры с президентом Ирана - РИА Новости, 23.10.2024

Путин провел переговоры с президентом Ирана

Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, обсудив с ним приоритеты двустороннего сотрудничества. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:07

2024-10-23T16:07

2024-10-23T17:02

иран

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, обсудив с ним приоритеты двустороннего сотрудничества.Это уже вторая встреча президентов за две недели — до этого Путин и Пезешкиан беседовали в Ашхабаде 11 октября."Продолжим сегодня обсуждение наиболее актуальных международных тем, включая драматическое развитие событий на Ближнем Востоке, положение дел в Сирии и Закавказье", — сказал российский лидер, открывая встречу.Он отметил, что отношения Москвы и Тегерана находятся на подъеме и носят дружеский характер. По его словам, задача двух стран — закрепить позитивную динамику торгово-экономического партнерства.Среди приоритетов сотрудничества президент России назвал такие крупные инициативы, как развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения масштабного проекта международного транспортного коридора "Север — Юг" и строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер".Путин обратил внимание, что Иран стал полноправным членом БРИКС, и отметил, что Москва активно поддерживала его заявку. "Ранее мы так же энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене", — сказал глава государства.Российский лидер также выразил признательность иранскому коллеге за то, что тот принял приглашение посетить Россию с отдельным визитом, чтобы подписать новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и другие документы. Президент Ирана в ответ заявил, что взял под личный контроль вопросы подготовки договора."Надеюсь, что мы вскоре сможем подписать этот договор. Я решительно настроен сам заняться этим вопросом. Надеюсь, что при первой возможности мы финализируем его и подпишем в согласованный нами день", — сказал он.В начале июня глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран согласовали текст этого договора. В СМИ появлялись сообщения, что его могут подписать во время саммита БРИКС в Казани, но Путин и Пезешкиан на встрече в Ашхабаде договорились, что подписание документа состоится во время отдельного визита.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

https://ria.ru/20241012/iran-1977676700.html

https://ria.ru/20241023/putin-1979573043.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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