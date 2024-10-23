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Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы на полях саммита БРИКС
Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы на полях саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро проведут переговоры в среду, встреча пройдет на полях саммита БРИКС, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T09:37
2024-10-23T09:37
2024-10-23T10:22
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро проведут переговоры в среду, встреча пройдет на полях саммита БРИКС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков подтвердил, что в графике Путина запланирована двусторонняя встреча с Мадуро. "Да, подтверждаю", — ответил Песков на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь также уточнил, что переговоры состоятся в среду. Ранее Мадуро прибыл в Казань, лидер Венесуэлы сообщил журналистам, что надеется на разговор с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других стран. Говоря о возможной встрече с российским лидером, Мадуро отметил, что рассчитывает обсудить вопросы военно-технического сотрудничества Москвы и Каракаса.
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россия, венесуэла, казань, николас мадуро, владимир путин, дмитрий песков, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Венесуэла, Казань, Николас Мадуро, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы на полях саммита БРИКС
Песков: Путин и Мадуро проведут переговоры в среду на полях саммита БРИКС