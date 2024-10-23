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Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы на полях саммита БРИКС

Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы на полях саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро проведут переговоры в среду, встреча пройдет на полях саммита БРИКС, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:37

2024-10-23T09:37

2024-10-23T10:22

россия

венесуэла

казань

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владимир путин

дмитрий песков

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро проведут переговоры в среду, встреча пройдет на полях саммита БРИКС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков подтвердил, что в графике Путина запланирована двусторонняя встреча с Мадуро. "Да, подтверждаю", — ответил Песков на соответствующий вопрос. Пресс-секретарь также уточнил, что переговоры состоятся в среду. Ранее Мадуро прибыл в Казань, лидер Венесуэлы сообщил журналистам, что надеется на разговор с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других стран. Говоря о возможной встрече с российским лидером, Мадуро отметил, что рассчитывает обсудить вопросы военно-технического сотрудничества Москвы и Каракаса.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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россия, венесуэла, казань, николас мадуро, владимир путин, дмитрий песков, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире