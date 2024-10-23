https://ria.ru/20241023/peregovory-1979467519.html
Эрдоган и Путин на переговорах в Казани могут обсудить применение нацвалют
Эрдоган и Путин на переговорах в Казани могут обсудить применение нацвалют - РИА Новости, 23.10.2024
Эрдоган и Путин на переговорах в Казани могут обсудить применение нацвалют
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Казани могут обсудить перспективы использования национальных валют в торговле, РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:48
2024-10-23T06:48
2024-10-23T06:53
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Казани могут обсудить перспективы использования национальных валют в торговле, лидеры придают теме приоритетное значение, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.На переговорах двух лидеров в сентябре Путин заявлял о появлении тенденции к использованию национальных валют в расчётах между двумя странами и снижении доли расчётов в долларах и евро. Эрдоган также указал на важность перехода на рубли и лиры в двустороннем взаимодействии."Эта тема (использования нацвалют в торговле – ред.) приоритетная, думаю, лидеры обязательно её затронут. Господин президент (Тайип Эрдоган) также отдаёт этой теме большое значение", - сообщил собеседник агентства.Резервные валюты в декабре 2023 года ослабили свои позиции в торговле Турции: их доля снизилась до минимальных значений с 2016 года, а вот у национальных выросла: например, рубль достиг максимума с 2020 года, увеличившись в 1,5 раза, подсчитало ранее РИА Новости на основании турецких статистических данных.
https://ria.ru/20241022/brazilija-1979367740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, саммит брикс в казани в 2024 году
Казань, Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эрдоган и Путин на переговорах в Казани могут обсудить применение нацвалют
Эрдоган и Путин на переговорах в Казани могут обсудить торговлю в нацвалютах
КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Казани могут обсудить перспективы использования национальных валют в торговле, лидеры придают теме приоритетное значение, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
На переговорах двух лидеров в сентябре Путин заявлял о появлении тенденции к использованию национальных валют в расчётах между двумя странами и снижении доли расчётов в долларах и евро. Эрдоган также указал на важность перехода на рубли и лиры в двустороннем взаимодействии.
"Эта тема (использования нацвалют в торговле – ред.) приоритетная, думаю, лидеры обязательно её затронут. Господин президент (Тайип Эрдоган) также отдаёт этой теме большое значение", - сообщил собеседник агентства.
Резервные валюты в декабре 2023 года ослабили свои позиции в торговле Турции: их доля снизилась до минимальных значений с 2016 года, а вот у национальных выросла: например, рубль достиг максимума с 2020 года, увеличившись в 1,5 раза, подсчитало ранее РИА Новости на основании турецких статистических данных.