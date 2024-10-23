https://ria.ru/20241023/pasler-1979643065.html

Паслер поблагодарил депутатов Заксобрания Оренбуржья за поддержку инициатив

Паслер поблагодарил депутатов Заксобрания Оренбуржья за поддержку инициатив - РИА Новости, 23.10.2024

Паслер поблагодарил депутатов Заксобрания Оренбуржья за поддержку инициатив

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поблагодарил депутатов Законодательного собрания региона на торжественном мероприятии по случаю 30-летия... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:06

2024-10-23T18:06

2024-10-23T18:06

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поблагодарил депутатов Законодательного собрания региона на торжественном мероприятии по случаю 30-летия регионального парламента за поддержку ключевых инициатив по развитию области. Он отметил, что 30 лет деятельности – это тысячи законодательных инициатив, направленных на развитие области. "Важно, что все решения принимались, исходя из интересов оренбуржцев. Я сам был депутатом и знаю, насколько важно знать потребности и запросы людей, избирателей. Знаю, насколько важно работать единой региональной командой для решения всех задач – в том числе, вместе с федеральным центром", - написал Паслер в своем телеграм-канале. И добавил, что несмотря на беспрецедентный паводок, в регионе не свернули ни одного проекта, не остановили программы развития области. Еще многое предстоит сделать в ликвидации последствий паводка. "Уверен, одной большой командой вместе с оренбуржцами мы справимся. Спасибо всем депутатам Законодательного Собрания за поддержку ключевых инициатив по развитию региона", - написал губернатор.

https://ria.ru/20241021/obmanutye-1979178289.html

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оренбургская область

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оренбургская область, денис паслер