https://ria.ru/20241023/pasler-1979643065.html
Паслер поблагодарил депутатов Заксобрания Оренбуржья за поддержку инициатив
Паслер поблагодарил депутатов Заксобрания Оренбуржья за поддержку инициатив - РИА Новости, 23.10.2024
Паслер поблагодарил депутатов Заксобрания Оренбуржья за поддержку инициатив
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поблагодарил депутатов Законодательного собрания региона на торжественном мероприятии по случаю 30-летия... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:06
2024-10-23T18:06
2024-10-23T18:06
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поблагодарил депутатов Законодательного собрания региона на торжественном мероприятии по случаю 30-летия регионального парламента за поддержку ключевых инициатив по развитию области. Он отметил, что 30 лет деятельности – это тысячи законодательных инициатив, направленных на развитие области. "Важно, что все решения принимались, исходя из интересов оренбуржцев. Я сам был депутатом и знаю, насколько важно знать потребности и запросы людей, избирателей. Знаю, насколько важно работать единой региональной командой для решения всех задач – в том числе, вместе с федеральным центром", - написал Паслер в своем телеграм-канале. И добавил, что несмотря на беспрецедентный паводок, в регионе не свернули ни одного проекта, не остановили программы развития области. Еще многое предстоит сделать в ликвидации последствий паводка. "Уверен, одной большой командой вместе с оренбуржцами мы справимся. Спасибо всем депутатам Законодательного Собрания за поддержку ключевых инициатив по развитию региона", - написал губернатор.
https://ria.ru/20241021/obmanutye-1979178289.html
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поблагодарил депутатов Законодательного собрания региона на торжественном мероприятии по случаю 30-летия регионального парламента за поддержку ключевых инициатив по развитию области.
Он отметил, что 30 лет деятельности – это тысячи законодательных инициатив, направленных на развитие области.
"Важно, что все решения принимались, исходя из интересов оренбуржцев. Я сам был депутатом и знаю, насколько важно знать потребности и запросы людей, избирателей. Знаю, насколько важно работать единой региональной командой для решения всех задач – в том числе, вместе с федеральным центром", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
И добавил, что несмотря на беспрецедентный паводок, в регионе не свернули ни одного проекта, не остановили программы развития области. Еще многое предстоит сделать в ликвидации последствий паводка.
"Уверен, одной большой командой вместе с оренбуржцами мы справимся. Спасибо всем депутатам Законодательного Собрания за поддержку ключевых инициатив по развитию региона", - написал губернатор.