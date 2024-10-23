https://ria.ru/20241023/otnosheniya-1979604406.html

Президент Ирана назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими

Президент Ирана назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими - РИА Новости, 23.10.2024

Президент Ирана назвал отношения Москвы и Тегерана стратегическими

Отношения Москвы и Тегерана носят стратегический характер, поэтому работа по финализации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:32

2024-10-23T16:32

2024-10-23T17:11

иран

в мире

россия

масуд пезешкиан

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

казань

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отношения Москвы и Тегерана носят стратегический характер, поэтому работа по финализации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами взята под личный контроль президента Ирана, об этом заявил сам президент исламской республики Масуд Пезешкиан по окончании двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся на полях саммита БРИКС в Казани.В Казани президенты проводят уже вторую встречу за две недели. Предыдущая беседа Путина и Пезешкиана состоялась в Ашхабаде 11 октября."Я лично взял ответственность за этот вопрос (финализации договора - ред.): какая бы ни возникла проблема, пусть обращаются, я лично займусь ею, поскольку убежден, что наши отношения носят стратегический характер", - заявил президент Ирана.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но Путин и Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241012/iran-1977676700.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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иран, в мире, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, казань