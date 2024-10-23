https://ria.ru/20241023/otnosheniya--1979645463.html
Отношения России и Турции носят конструктивный характер, заявил Путин
Отношения России и Турции носят конструктивный характер, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Отношения России и Турции носят конструктивный характер, заявил Путин
Отношения России и Турции носят добрососедский и конструктивный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:15
2024-10-23T18:15
2024-10-23T18:38
россия
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в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
казань
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отношения России и Турции носят добрососедский и конструктивный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом."Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в самых разных областях", - подчеркнул Путин в ходе переговоров с Эрдоганом, которые состоялись на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/briks-1979647609.html
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Отношения России и Турции носят конструктивный характер, заявил Путин
Владимир Путин: отношения России и Турции носят конструктивный характер