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Отношения России и Турции носят конструктивный характер, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
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18:15 23.10.2024 (обновлено: 18:38 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/otnosheniya--1979645463.html
Отношения России и Турции носят конструктивный характер, заявил Путин
Отношения России и Турции носят конструктивный характер, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Отношения России и Турции носят конструктивный характер, заявил Путин
Отношения России и Турции носят добрососедский и конструктивный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:15
2024-10-23T18:38
россия
турция
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
казань
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отношения России и Турции носят добрососедский и конструктивный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом."Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в самых разных областях", - подчеркнул Путин в ходе переговоров с Эрдоганом, которые состоялись на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/briks-1979647609.html
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россия, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, казань
Россия, Турция, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань
Отношения России и Турции носят конструктивный характер, заявил Путин

Владимир Путин: отношения России и Турции носят конструктивный характер

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отношения России и Турции носят добрососедский и конструктивный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в самых разных областях", - подчеркнул Путин в ходе переговоров с Эрдоганом, которые состоялись на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент России Владимир Путин на церемонии встречи глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россия и Турция обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 18:22
 
РоссияТурцияВ миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуКазань
 
 
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