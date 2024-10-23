Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Серебрянка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Серебрянка в ДНР
Серебрянка — небольшое село в пяти километрах к северу от Северска, на границе ДНР и ЛНР. Его взятие позволяет сформировать плацдарм для наступления на Северск.
В то же время бойцы группировки "Центр" освободили село Николаевка и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Николаевка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Николаевка в ДНР
Николаевка — село в Гродовской поселковой общине, Покровского района, расположенное в шести километрах к северо-востоку от Димитрова (украинское название — Мирноград). Его освобождение позволяет обезопасить фланги группировки, наступающей на город.
При этом Южная группировка нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Семеновки, Звановки, Васюковки, Северска, Дачного, Славянска, Часова Яра и Курахово, а также отразила две контратаки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- более 800 человек убитыми и ранеными;
- бронетранспортер;
- десять автомобилей;
- две польские САУ Krab;
- гаубица "Мста-Б";
- два орудия Д-20;
- две гаубицы Д-30;
- американское орудие М119;
- две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов.
Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение четырем украинским бригадам в районах Ленинского, Димитрова, Дзержинска, Сухого Яра, Кураховки и Щербиновки и отбила 13 контратак.
Украинская армия потеряла в этих боях:
- около 450 солдат;
- две БМП;
- американский бронетранспортер М113;
- семь боевых бронемашин, в том числе "Козак" и американскую HMMWV;
- два пикапа;
- гаубицу "Мста-Б";
- орудие Д-20;
- САУ "Гвоздика";
- три гаубицы Д-30;
- противотанковую пушку "Рапира".
Кроме того, российские войска уничтожили склад беспилотников.
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22 июня 2022, 17:18