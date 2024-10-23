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Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 23.10.2024 (обновлено: 13:40 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/osvobozhdenie-1979525730.html
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
Российские войска освободили два села в ДНР
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:13
2024-10-23T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время бойцы группировки "Центр" освободили село Николаевка и продолжили продвижение в глубину обороны противника.При этом Южная группировка нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Семеновки, Звановки, Васюковки, Северска, Дачного, Славянска, Часова Яра и Курахово, а также отразила две контратаки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов.Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение четырем украинским бригадам в районах Ленинского, Димитрова, Дзержинска, Сухого Яра, Кураховки и Щербиновки и отбила 13 контратак.Украинская армия потеряла в этих боях:Кроме того, российские войска уничтожили склад беспилотников.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979431508.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Серебрянка в ДНР
Южная группировка войск освободила село Серебрянка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Серебрянка в ДНР

Серебрянка — небольшое село в пяти километрах к северу от Северска, на границе ДНР и ЛНР. Его взятие позволяет сформировать плацдарм для наступления на Северск.

В то же время бойцы группировки "Центр" освободили село Николаевка и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Николаевка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Николаевка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Николаевка в ДНР

Николаевка — село в Гродовской поселковой общине, Покровского района, расположенное в шести километрах к северо-востоку от Димитрова (украинское название — Мирноград). Его освобождение позволяет обезопасить фланги группировки, наступающей на город.

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При этом Южная группировка нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Семеновки, Звановки, Васюковки, Северска, Дачного, Славянска, Часова Яра и Курахово, а также отразила две контратаки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • более 800 человек убитыми и ранеными;
  • бронетранспортер;
  • десять автомобилей;
  • две польские САУ Krab;
  • гаубица "Мста-Б";
  • два орудия Д-20;
  • две гаубицы Д-30;
  • американское орудие М119;
  • две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов.
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Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение четырем украинским бригадам в районах Ленинского, Димитрова, Дзержинска, Сухого Яра, Кураховки и Щербиновки и отбила 13 контратак.
Украинская армия потеряла в этих боях:
  • около 450 солдат;
  • две БМП;
  • американский бронетранспортер М113;
  • семь боевых бронемашин, в том числе "Козак" и американскую HMMWV;
  • два пикапа;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • орудие Д-20;
  • САУ "Гвоздика";
  • три гаубицы Д-30;
  • противотанковую пушку "Рапира".
Кроме того, российские войска уничтожили склад беспилотников.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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