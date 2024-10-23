https://ria.ru/20241023/osvobozhdenie-1979525730.html

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска освободили два села в ДНР - РИА Новости, 23.10.2024

Российские войска освободили два села в ДНР

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:13

2024-10-23T12:13

2024-10-23T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время бойцы группировки "Центр" освободили село Николаевка и продолжили продвижение в глубину обороны противника.При этом Южная группировка нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Семеновки, Звановки, Васюковки, Северска, Дачного, Славянска, Часова Яра и Курахово, а также отразила две контратаки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов.Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение четырем украинским бригадам в районах Ленинского, Димитрова, Дзержинска, Сухого Яра, Кураховки и Щербиновки и отбила 13 контратак.Украинская армия потеряла в этих боях:Кроме того, российские войска уничтожили склад беспилотников.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979431508.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Тузова

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Ольга Тузова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф