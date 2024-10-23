https://ria.ru/20241023/orenburg-1979665777.html

Центральную подстанцию скорой помощи открыли в Оренбурге после капремонта

Центральную подстанцию скорой помощи открыли в Оренбурге после капремонта - РИА Новости, 23.10.2024

Центральную подстанцию скорой помощи открыли в Оренбурге после капремонта

В Оренбурге открылась после капитального ремонта центральная подстанция службы скорой медицинской помощи, она является одной из самых современных в России,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:32

2024-10-23T19:32

2024-10-23T19:32

оренбургская область

оренбург

россия

денис паслер

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В Оренбурге открылась после капитального ремонта центральная подстанция службы скорой медицинской помощи, она является одной из самых современных в России, сообщил губернатор Денис Паслер."100-летие Оренбургской службы скорой помощи работники Центральной подстанции встречают в полностью оборудованном здании. Это, без преувеличения, одна из самых современных станций скорой помощи в России. Здание укомплектовано всем необходимым - мебелью, оборудованием и оргтехникой - как для работы медиков, так и для их отдыха и восстановления практически в домашней обстановке", - написал Паслер в своем телеграм-канале.Он добавил, что на базе станции создана и успешно работает единая региональная диспетчерская служба скорой медпомощи и медицины катастроф.Диспетчеры принимают вызовы и оперативно корректируют работу бригад по всей области, чтобы все пациенты, которым требуется экстренная помощь, вовремя были доставлены в профильные больницы."Результат - 99 % экстренных выездов бригад сегодня осуществляется в течение 20 минут – это выше среднероссийского показателя. Безусловно, это золотой стандарт в оснащении станций, к которому будем стремиться", - отметил губернатор.Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, решение о капитальном ремонте станции принято губернатором год назад. В ходе ремонта заменены крыша, коммуникации, окна, построены навесы для автотранспорта, расширена диспетчерская. Из областного бюджета на проведение работ выделено 87,5 миллиона рублей. Диспетчерская служба контролирует и управляет работой всех скорых. Это больше 2,5 тысячи человек.На сегодняшний день в двухэтажном здании общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров созданы комфортные условия труда для сотрудников скорой медицинской помощи. Оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра, комнаты хранения препаратов, технический склад инженерного оборудования, гардеробные, актовый зал для проведения ежедневных пятиминуток и конференций. Подстанция укомплектована необходимой мебелью, оборудованием и оргтехникой. Здесь работают около 300 человек. Круглосуточно на срочные вызовы выезжает 171 бригада скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20241023/pasler-1979643065.html

https://ria.ru/20241021/puteprovod-1979182552.html

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оренбург, россия, денис паслер