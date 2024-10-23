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Брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне, заявил Орбан - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/orban-1979548036.html
Брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне, заявил Орбан
Брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне, заявил Орбан - РИА Новости, 23.10.2024
Брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне, заявил Орбан
"Брюссельские бюрократы" привели весь Запад к безнадежной войне, которую хотят перенести на территорию России, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:44
2024-10-23T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
венгрия
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. "Брюссельские бюрократы" привели весь Запад к безнадежной войне, которую хотят перенести на территорию России, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. "Все видят, но делают вид, что не видят: король голый. Пришло время сказать: европейские руководители, брюссельские бюрократы привели Запад к безнадёжной войне", - сказал Орбан, выступая по случаю годовщины начала венгерских событий 1956 года. По его словам, сейчас "весь Евросоюз хотят в открытую втянуть" в конфликт. "Суть их плана победы - расширение конфликта. По плану, Украина сразу получает приглашение в НАТО, поле боя переносится на российскую территорию. Часть плана заключается в том, что после победы на восточном фронте Украина берёт на себя роль США, гарантируя безопасность всей Европы своей усилившейся армией", - отметил Орбан.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО
Брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне, заявил Орбан

Орбан: бюрократы в ЕС привели Запад к безнадежной войне и хотят ее переноса в РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. "Брюссельские бюрократы" привели весь Запад к безнадежной войне, которую хотят перенести на территорию России, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Все видят, но делают вид, что не видят: король голый. Пришло время сказать: европейские руководители, брюссельские бюрократы привели Запад к безнадёжной войне", - сказал Орбан, выступая по случаю годовщины начала венгерских событий 1956 года.
По его словам, сейчас "весь Евросоюз хотят в открытую втянуть" в конфликт.
"Суть их плана победы - расширение конфликта. По плану, Украина сразу получает приглашение в НАТО, поле боя переносится на российскую территорию. Часть плана заключается в том, что после победы на восточном фронте Украина берёт на себя роль США, гарантируя безопасность всей Европы своей усилившейся армией", - отметил Орбан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанНАТО
 
 
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