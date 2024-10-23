https://ria.ru/20241023/orban-1979548036.html

Брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне, заявил Орбан

Брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне, заявил Орбан - РИА Новости, 23.10.2024

Брюссельские бюрократы привели Запад к безнадежной войне, заявил Орбан

"Брюссельские бюрократы" привели весь Запад к безнадежной войне, которую хотят перенести на территорию России, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:44

2024-10-23T13:44

2024-10-23T13:44

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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. "Брюссельские бюрократы" привели весь Запад к безнадежной войне, которую хотят перенести на территорию России, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. "Все видят, но делают вид, что не видят: король голый. Пришло время сказать: европейские руководители, брюссельские бюрократы привели Запад к безнадёжной войне", - сказал Орбан, выступая по случаю годовщины начала венгерских событий 1956 года. По его словам, сейчас "весь Евросоюз хотят в открытую втянуть" в конфликт. "Суть их плана победы - расширение конфликта. По плану, Украина сразу получает приглашение в НАТО, поле боя переносится на российскую территорию. Часть плана заключается в том, что после победы на восточном фронте Украина берёт на себя роль США, гарантируя безопасность всей Европы своей усилившейся армией", - отметил Орбан.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, нато