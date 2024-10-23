Омских полицейских заподозрили в организации торговли наркотиками
ФСБ задержала сотрудников УНК по Омской области после попытки продать наркотики
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Несколько сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Омской области задержали по подозрению в организации торговли наркотиками, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
По данным ФСБ, полицейские систематически приобретали оптовые партии наркотиков и сбывали их через подконтрольных наркоторговцев. В конце сентября полицейские собирались продать около 8 грамм упакованного в закладки наркотика. Они разместили тайники-закладки на территории гаражного кооператива в Омске. После этого их задержали сотрудники УФСБ.
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"В ходе проведения досмотра задержанных в личных вещах одного из сотрудников обнаружены свертки изоленты, содержащие героин. На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Омской области в отношении задержанных СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный с использованием служебного положения", - сообщили в пресс-службе.
Расследование продолжается. Подозреваемые арестованы.
Начальником УМВД России по Омской области назначено проведение служебной проверки, задержанные сотрудники отстранены от исполнения своих обязанностей.
"При подтверждении вины вышеуказанных сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД.
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