https://ria.ru/20241023/obysk-1979576861.html
Депутат Курской облдумы сообщил об обыске из-за оборонительных сооружений
Депутат Курской облдумы сообщил об обыске из-за оборонительных сооружений - РИА Новости, 23.10.2024
Депутат Курской облдумы сообщил об обыске из-за оборонительных сооружений
Депутат Курской областной думы Максим Васильев сообщил о прошедшем в организации, где он работает, обыске по делу о строительстве оборонительных сооружений. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:05
2024-10-23T15:05
2024-10-23T15:05
происшествия
курская областная дума
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КУРСК, 23 окт - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Максим Васильев сообщил о прошедшем в организации, где он работает, обыске по делу о строительстве оборонительных сооружений. В социальных сетях и Telegrаm-каналах появилась информация о прошедших в регионе, в том числе в нескольких фирмах, связанных с депутатом Васильевым, обысках по делу о якобы не возведенных в срок фортификационных сооружениях. "В организации, где я работаю, действительно прошел обыск и представителям полиции были предоставлены все интересующие документы", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Васильев, комментируя публикацию и не уточнив название организации. Он сообщил, что его радует, "что вопросом строительства оборонительных сооружений занялись соответствующие инстанции". Лично к нему, отметил Васильев, вопросов не было. Официальными комментариями правоохранительных органов региона РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20241018/yabloko-1978832213.html
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происшествия, курская областная дума
Происшествия, Курская областная Дума
Депутат Курской облдумы сообщил об обыске из-за оборонительных сооружений
Депутат Курской облдумы сообщил об обыске по делу об оборонительных сооружениях
КУРСК, 23 окт - РИА Новости.
Депутат Курской областной думы Максим Васильев сообщил
о прошедшем в организации, где он работает, обыске по делу о строительстве оборонительных сооружений.
В социальных сетях и Telegrаm-каналах появилась информация о прошедших в регионе, в том числе в нескольких фирмах, связанных с депутатом Васильевым, обысках по делу о якобы не возведенных в срок фортификационных сооружениях.
"В организации, где я работаю, действительно прошел обыск и представителям полиции были предоставлены все интересующие документы", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Васильев, комментируя публикацию и не уточнив название организации.
Он сообщил, что его радует, "что вопросом строительства оборонительных сооружений занялись соответствующие инстанции". Лично к нему, отметил Васильев, вопросов не было.
Официальными комментариями правоохранительных органов региона РИА Новости не располагает.