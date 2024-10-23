https://ria.ru/20241023/obysk-1979576861.html

Депутат Курской облдумы сообщил об обыске из-за оборонительных сооружений

Депутат Курской облдумы сообщил об обыске из-за оборонительных сооружений - РИА Новости, 23.10.2024

Депутат Курской облдумы сообщил об обыске из-за оборонительных сооружений

Депутат Курской областной думы Максим Васильев сообщил о прошедшем в организации, где он работает, обыске по делу о строительстве оборонительных сооружений. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:05

2024-10-23T15:05

2024-10-23T15:05

происшествия

курская областная дума

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КУРСК, 23 окт - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Максим Васильев сообщил о прошедшем в организации, где он работает, обыске по делу о строительстве оборонительных сооружений. В социальных сетях и Telegrаm-каналах появилась информация о прошедших в регионе, в том числе в нескольких фирмах, связанных с депутатом Васильевым, обысках по делу о якобы не возведенных в срок фортификационных сооружениях. "В организации, где я работаю, действительно прошел обыск и представителям полиции были предоставлены все интересующие документы", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Васильев, комментируя публикацию и не уточнив название организации. Он сообщил, что его радует, "что вопросом строительства оборонительных сооружений занялись соответствующие инстанции". Лично к нему, отметил Васильев, вопросов не было. Официальными комментариями правоохранительных органов региона РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20241018/yabloko-1978832213.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская областная дума