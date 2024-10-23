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Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/obstrely-1979683619.html
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Украинские войска 17 раз атаковали территорию ДНР в среду, выпустив более 35 снарядов, пострадал один человек, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:08
2024-10-23T22:08
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска 17 раз атаковали территорию ДНР в среду, выпустив более 35 снарядов, пострадал один человек, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 17 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина. Пушилин сообщил, что пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов ВСУ по ДНР повреждения получили жилое домостроение, культурно-спортивный коммерческий центр и линия электропередач.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241023/lyutyy-1979346765.html
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украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Пушилин: ВСУ 17 раз атаковали ДНР в среду, выпустив более 35 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска 17 раз атаковали территорию ДНР в среду, выпустив более 35 снарядов, пострадал один человек, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 17 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина. Пушилин сообщил, что пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате обстрелов ВСУ по ДНР повреждения получили жилое домостроение, культурно-спортивный коммерческий центр и линия электропередач.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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