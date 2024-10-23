https://ria.ru/20241023/obstrely-1979683619.html

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 23.10.2024

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Украинские войска 17 раз атаковали территорию ДНР в среду, выпустив более 35 снарядов, пострадал один человек, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T22:08

2024-10-23T22:08

2024-10-23T22:08

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска 17 раз атаковали территорию ДНР в среду, выпустив более 35 снарядов, пострадал один человек, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 17 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина. Пушилин сообщил, что пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов ВСУ по ДНР повреждения получили жилое домостроение, культурно-спортивный коммерческий центр и линия электропередач.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241023/lyutyy-1979346765.html

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украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия