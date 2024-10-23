https://ria.ru/20241023/obstrely-1979683619.html
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Украинские войска 17 раз атаковали территорию ДНР в среду, выпустив более 35 снарядов, пострадал один человек, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:08
2024-10-23T22:08
2024-10-23T22:08
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донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска 17 раз атаковали территорию ДНР в среду, выпустив более 35 снарядов, пострадал один человек, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 17 вооруженных атак, выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадал мужчина. Пушилин сообщил, что пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов ВСУ по ДНР повреждения получили жилое домостроение, культурно-спортивный коммерческий центр и линия электропередач.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин: ВСУ 17 раз атаковали ДНР в среду, выпустив более 35 боеприпасов