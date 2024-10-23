https://ria.ru/20241023/obstrely-1979445638.html
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T00:31
2024-10-23T00:31
2024-10-23T00:31
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Тридцать шесть вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на донецком направлении, тридцать один обстрел – на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 103 различных боеприпаса. По данным представительства, поступили сведения о гибели одного мирного жителя, еще восемь получили ранения. За предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.
https://ria.ru/20241022/obstrel-1979428895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили 103 боеприпаса по территории ДНР