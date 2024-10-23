https://ria.ru/20241023/obstrely-1979445638.html

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.10.2024

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T00:31

2024-10-23T00:31

2024-10-23T00:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Тридцать шесть вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на донецком направлении, тридцать один обстрел – на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 103 различных боеприпаса. По данным представительства, поступили сведения о гибели одного мирного жителя, еще восемь получили ранения. За предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.

https://ria.ru/20241022/obstrel-1979428895.html

https://ria.ru/20241021/dron-1979121510.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия