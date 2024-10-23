https://ria.ru/20241023/obstrel-1979501846.html
ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
Украинская армия за минувшие сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:46
2024-10-23T10:46
2024-10-23T10:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 23 окт - РИА Новости. Украинская армия за минувшие сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали девять населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Великая Лепетиха.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по девяти населенным пунктам Херсонской области