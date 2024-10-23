https://ria.ru/20241023/obstrel-1979501846.html

ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 23.10.2024

ВСУ нанесли 36 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

Украинская армия за минувшие сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:46

2024-10-23T10:46

2024-10-23T10:46

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 23 окт - РИА Новости. Украинская армия за минувшие сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали девять населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Великая Лепетиха.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, происшествия