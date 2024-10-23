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ВСУ выпустили около 30 беспилотников по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/obstrel-1979496622.html
ВСУ выпустили около 30 беспилотников по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили около 30 беспилотников по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 23.10.2024
ВСУ выпустили около 30 беспилотников по Белгородской области за сутки
Порядка 30 украинских беспилотников было выпущено по восьми муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали два человека, сообщил глава... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:23
2024-10-23T10:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Порядка 30 украинских беспилотников было выпущено по восьми муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 25 населенных пунктов региона. Было выпущено 56 снарядов, а также зафиксировано 28 атак беспилотниками. За отчетный период повреждены один многоквартирный дом, 13 частных домовладений, объект связи и четыре автомобиля. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник… В Борисовском районе по селу Грузское и хутору Никольский выпущено пять беспилотников. Повреждён инфраструктурный объект связи. В Валуйском муниципальном округе село Борки атаковано одним беспилотником", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущены три боеприпаса и семь беспилотников, ранены два мирных жителя. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам выпущены 13 снарядов и шесть беспилотников. В Грайворонском округе по четырем селам выпущены семь боеприпасов и три БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущены девять боеприпасов, а также один беспилотник. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Красная Поляна, Муром, Новая Таволжанка и Чураево выпущено 24 боеприпаса в ходе шести обстрелов и совершены атаки с помощью четырех БПЛА", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили около 30 беспилотников по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ 28 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Порядка 30 украинских беспилотников было выпущено по восьми муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 25 населенных пунктов региона. Было выпущено 56 снарядов, а также зафиксировано 28 атак беспилотниками. За отчетный период повреждены один многоквартирный дом, 13 частных домовладений, объект связи и четыре автомобиля.
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"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник… В Борисовском районе по селу Грузское и хутору Никольский выпущено пять беспилотников. Повреждён инфраструктурный объект связи. В Валуйском муниципальном округе село Борки атаковано одним беспилотником", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущены три боеприпаса и семь беспилотников, ранены два мирных жителя. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам выпущены 13 снарядов и шесть беспилотников. В Грайворонском округе по четырем селам выпущены семь боеприпасов и три БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущены девять боеприпасов, а также один беспилотник.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Красная Поляна, Муром, Новая Таволжанка и Чураево выпущено 24 боеприпаса в ходе шести обстрелов и совершены атаки с помощью четырех БПЛА", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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