ВСУ выпустили около 30 беспилотников по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ 28 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки
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БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Порядка 30 украинских беспилотников было выпущено по восьми муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 25 населенных пунктов региона. Было выпущено 56 снарядов, а также зафиксировано 28 атак беспилотниками. За отчетный период повреждены один многоквартирный дом, 13 частных домовладений, объект связи и четыре автомобиля.
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"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник… В Борисовском районе по селу Грузское и хутору Никольский выпущено пять беспилотников. Повреждён инфраструктурный объект связи. В Валуйском муниципальном округе село Борки атаковано одним беспилотником", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущены три боеприпаса и семь беспилотников, ранены два мирных жителя. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам выпущены 13 снарядов и шесть беспилотников. В Грайворонском округе по четырем селам выпущены семь боеприпасов и три БПЛА. В Краснояружском районе по трем селам выпущены девять боеприпасов, а также один беспилотник.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Красная Поляна, Муром, Новая Таволжанка и Чураево выпущено 24 боеприпаса в ходе шести обстрелов и совершены атаки с помощью четырех БПЛА", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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