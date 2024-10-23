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Президент ОАЭ рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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14:58 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/oae-1979575763.html
Президент ОАЭ рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС
Президент ОАЭ рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Президент ОАЭ рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС
ОАЭ работают со странами БРИКС для достижения стабильного и процветающего будущего для всех стран, написал президент ОАЭ, находящийся на саммите БРИКС в Казани, РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:58
2024-10-23T14:58
в мире
оаэ
казань
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ДУБАЙ, 23 окт - РИА Новости. ОАЭ работают со странами БРИКС для достижения стабильного и процветающего будущего для всех стран, написал президент ОАЭ, находящийся на саммите БРИКС в Казани, в соцсети Х. "Я был рад принять участие в саммите БРИКС в Казани. ОАЭ поддерживают многостороннее сотрудничество, которое способствуют миру и развитию. В то же время укрепляя коллективные действия для ответа на глобальные вызовы. Через свое участие в БРИКС ОАЭ уверенно работают со странами организации, чтобы достичь более стабильного и благополучного будущего для всех", - написал он.
https://ria.ru/20241023/putin-1979565549.html
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в мире, оаэ, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ОАЭ, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент ОАЭ рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС

Президент ОАЭ рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС ради будущего мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМухаммед Бен Заид Аль Нахайян
Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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ДУБАЙ, 23 окт - РИА Новости. ОАЭ работают со странами БРИКС для достижения стабильного и процветающего будущего для всех стран, написал президент ОАЭ, находящийся на саммите БРИКС в Казани, в соцсети Х.
"Я был рад принять участие в саммите БРИКС в Казани. ОАЭ поддерживают многостороннее сотрудничество, которое способствуют миру и развитию. В то же время укрепляя коллективные действия для ответа на глобальные вызовы. Через свое участие в БРИКС ОАЭ уверенно работают со странами организации, чтобы достичь более стабильного и благополучного будущего для всех", - написал он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Вчера, 14:26
 
В миреОАЭКазаньБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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