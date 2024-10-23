https://ria.ru/20241023/oae-1979575763.html
Президент ОАЭ рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС
Президент ОАЭ рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Президент ОАЭ рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС
ОАЭ работают со странами БРИКС для достижения стабильного и процветающего будущего для всех стран, написал президент ОАЭ, находящийся на саммите БРИКС в Казани, РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:58
2024-10-23T14:58
2024-10-23T14:58
в мире
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казань
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саммит брикс в казани в 2024 году
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ДУБАЙ, 23 окт - РИА Новости. ОАЭ работают со странами БРИКС для достижения стабильного и процветающего будущего для всех стран, написал президент ОАЭ, находящийся на саммите БРИКС в Казани, в соцсети Х. "Я был рад принять участие в саммите БРИКС в Казани. ОАЭ поддерживают многостороннее сотрудничество, которое способствуют миру и развитию. В то же время укрепляя коллективные действия для ответа на глобальные вызовы. Через свое участие в БРИКС ОАЭ уверенно работают со странами организации, чтобы достичь более стабильного и благополучного будущего для всех", - написал он.
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в мире, оаэ, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, ОАЭ, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент ОАЭ рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС
Президент ОАЭ рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС ради будущего мира