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Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии - РИА Новости, 23.10.2024
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23:41 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/nebenzya--1979691072.html
Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии
Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии - РИА Новости, 23.10.2024
Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии
Вашингтон и его сателлиты, несмотря на взрывоопасную обстановку в ближневосточном регионе, продолжают проводить "деструктивный и бесчеловечный" курс по... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T23:41
2024-10-23T23:41
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дамаск (город)
россия
василий небензя
оон
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ООН, 23 окт – РИА Новости. Вашингтон и его сателлиты, несмотря на взрывоопасную обстановку в ближневосточном регионе, продолжают проводить "деструктивный и бесчеловечный" курс по отношению к Дамаску, заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя. "Несмотря на взрывоопасную обстановку в регионе и реальную возможность провоцирования Сирии Израилем на полномасштабное столкновение, Вашингтон и его сателлиты продолжают проводить прежний деструктивный и бесчеловечный курс по отношению к Дамаску. Никак не повлиял на их политику и резко возросший поток беженцев, спасающихся от военных действий ЦАХАЛ в Ливане, сам по себе создающий огромные вызовы для соседнего государства", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. По его словам, раскручиваемая с каждым днем спираль насилия в регионе усугубляет обстановку в САР, создавая риски ее втягивания в расширяющуюся конфронтацию.
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в мире, вашингтон (штат), дамаск (город), россия, василий небензя, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Вашингтон (штат), Дамаск (город), Россия, Василий Небензя, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии

Василий Небензя обвинил США в проведении бесчеловечного курса в отношении Сирии

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 23 окт – РИА Новости. Вашингтон и его сателлиты, несмотря на взрывоопасную обстановку в ближневосточном регионе, продолжают проводить "деструктивный и бесчеловечный" курс по отношению к Дамаску, заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя.
"Несмотря на взрывоопасную обстановку в регионе и реальную возможность провоцирования Сирии Израилем на полномасштабное столкновение, Вашингтон и его сателлиты продолжают проводить прежний деструктивный и бесчеловечный курс по отношению к Дамаску. Никак не повлиял на их политику и резко возросший поток беженцев, спасающихся от военных действий ЦАХАЛ в Ливане, сам по себе создающий огромные вызовы для соседнего государства", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
По его словам, раскручиваемая с каждым днем спираль насилия в регионе усугубляет обстановку в САР, создавая риски ее втягивания в расширяющуюся конфронтацию.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
ООН разрабатывает план по восстановлению Сирии, заявил Небензя
Вчера, 23:25
 
В миреВашингтон (штат)Дамаск (город)РоссияВасилий НебензяООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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