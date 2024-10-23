https://ria.ru/20241023/nebenzya--1979691072.html

Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии

Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии - РИА Новости, 23.10.2024

Небензя обвинил США в проведении бесчеловечной политики в отношении Сирии

Вашингтон и его сателлиты, несмотря на взрывоопасную обстановку в ближневосточном регионе, продолжают проводить "деструктивный и бесчеловечный" курс по... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T23:41

2024-10-23T23:41

2024-10-23T23:41

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вашингтон (штат)

дамаск (город)

россия

василий небензя

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ООН, 23 окт – РИА Новости. Вашингтон и его сателлиты, несмотря на взрывоопасную обстановку в ближневосточном регионе, продолжают проводить "деструктивный и бесчеловечный" курс по отношению к Дамаску, заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя. "Несмотря на взрывоопасную обстановку в регионе и реальную возможность провоцирования Сирии Израилем на полномасштабное столкновение, Вашингтон и его сателлиты продолжают проводить прежний деструктивный и бесчеловечный курс по отношению к Дамаску. Никак не повлиял на их политику и резко возросший поток беженцев, спасающихся от военных действий ЦАХАЛ в Ливане, сам по себе создающий огромные вызовы для соседнего государства", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. По его словам, раскручиваемая с каждым днем спираль насилия в регионе усугубляет обстановку в САР, создавая риски ее втягивания в расширяющуюся конфронтацию.

https://ria.ru/20241023/nebenzya-1979690196.html

вашингтон (штат)

дамаск (город)

россия

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в мире, вашингтон (штат), дамаск (город), россия, василий небензя, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024