https://ria.ru/20241023/napadenie-1979467182.html
В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус
В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус - РИА Новости, 23.10.2024
В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус
Вооруженные люди напали на автобус в Папуа-Новой Гвинее, шесть человек погибли, и еще 19 получили ранения, сообщает местная газета Post Courier со ссылкой на... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:42
2024-10-23T06:42
2024-10-23T06:42
в мире
папуа-новая гвинея
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Вооруженные люди напали на автобус в Папуа-Новой Гвинее, шесть человек погибли, и еще 19 получили ранения, сообщает местная газета Post Courier со ссылкой на полицию. По данным газеты, вооруженные люди предположительно расстреляли весь автобус в районе города Поргера в провинции Энга. "Автобус на 30 мест попал в засаду… Подтверждено, что убиты шесть человек, еще 19 находятся в тяжелом состоянии", - приводит издание слова комиссара полиции Дэвида Мэннинга. Тела погибших были доставлены в больницу.
https://ria.ru/20241019/nozh-1978921279.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, папуа-новая гвинея
В мире, Папуа-Новая Гвинея
В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус
В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли, 19 ранены при нападении на автобус