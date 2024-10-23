https://ria.ru/20241023/napadenie-1979467182.html

В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус

В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус - РИА Новости, 23.10.2024

В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус

Вооруженные люди напали на автобус в Папуа-Новой Гвинее, шесть человек погибли, и еще 19 получили ранения, сообщает местная газета Post Courier со ссылкой на... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:42

2024-10-23T06:42

2024-10-23T06:42

в мире

папуа-новая гвинея

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Вооруженные люди напали на автобус в Папуа-Новой Гвинее, шесть человек погибли, и еще 19 получили ранения, сообщает местная газета Post Courier со ссылкой на полицию. По данным газеты, вооруженные люди предположительно расстреляли весь автобус в районе города Поргера в провинции Энга. "Автобус на 30 мест попал в засаду… Подтверждено, что убиты шесть человек, еще 19 находятся в тяжелом состоянии", - приводит издание слова комиссара полиции Дэвида Мэннинга. Тела погибших были доставлены в больницу.

https://ria.ru/20241019/nozh-1978921279.html

https://ria.ru/20231202/napadenie-1913396680.html

папуа-новая гвинея

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, папуа-новая гвинея