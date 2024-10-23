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В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус - РИА Новости, 23.10.2024
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06:42 23.10.2024
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В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус
В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус - РИА Новости, 23.10.2024
В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус
Вооруженные люди напали на автобус в Папуа-Новой Гвинее, шесть человек погибли, и еще 19 получили ранения, сообщает местная газета Post Courier со ссылкой на... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:42
2024-10-23T06:42
в мире
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Вооруженные люди напали на автобус в Папуа-Новой Гвинее, шесть человек погибли, и еще 19 получили ранения, сообщает местная газета Post Courier со ссылкой на полицию. По данным газеты, вооруженные люди предположительно расстреляли весь автобус в районе города Поргера в провинции Энга. "Автобус на 30 мест попал в засаду… Подтверждено, что убиты шесть человек, еще 19 находятся в тяжелом состоянии", - приводит издание слова комиссара полиции Дэвида Мэннинга. Тела погибших были доставлены в больницу.
https://ria.ru/20241019/nozh-1978921279.html
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в мире, папуа-новая гвинея
В мире, Папуа-Новая Гвинея
В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли при нападении на автобус

В Папуа-Новой Гвинее шесть человек погибли, 19 ранены при нападении на автобус

© AP Photo / Brian KramerПолиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи
Полиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Brian Kramer
Полиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Вооруженные люди напали на автобус в Папуа-Новой Гвинее, шесть человек погибли, и еще 19 получили ранения, сообщает местная газета Post Courier со ссылкой на полицию.
По данным газеты, вооруженные люди предположительно расстреляли весь автобус в районе города Поргера в провинции Энга.
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"Автобус на 30 мест попал в засаду… Подтверждено, что убиты шесть человек, еще 19 находятся в тяжелом состоянии", - приводит издание слова комиссара полиции Дэвида Мэннинга.
Тела погибших были доставлены в больницу.
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В миреПапуа-Новая Гвинея
 
 
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