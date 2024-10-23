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В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 23.10.2024 (обновлено: 06:25 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/naemniki-1979465571.html
В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины
В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины - РИА Новости, 23.10.2024
В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины
Вербовку наемников в состав ВСУ активно ведут правоэкстремистские и неонацисткие организации Германии, итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", говорится в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:15
2024-10-23T06:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
вооруженные силы украины
родион мирошник
национал-демократическая партия германии
украина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вербовку наемников в состав ВСУ активно ведут правоэкстремистские и неонацисткие организации Германии, итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника."Вербовку активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации (германские "Третий путь" и "Национал-демократическая партия Германии", "Испанская фаланга", "Чешские бойцы на Украине", "Британская помощь Украине", итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", португальские "Арийское братство", "Португал хаммерскинс", "Национальный фронт", "Национальное сопротивление", "Новый общественный порядок")", — говорится в докладе.В этом же документе Мирошник сообщил, что Запад и Украина для вербовки наемников используют ЧВК США и Польши.
https://ria.ru/20241023/naemniki-1979462931.html
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в мире, россия, германия, вооруженные силы украины, родион мирошник, национал-демократическая партия германии, украина, наемники, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, Национал-демократическая партия Германии, Украина, Наемники, СВО
В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины

Наемников в ВСУ вербуют компании из разных стран, в том числе Германии и Италии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вербовку наемников в состав ВСУ активно ведут правоэкстремистские и неонацисткие организации Германии, итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
"Вербовку активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации (германские "Третий путь" и "Национал-демократическая партия Германии", "Испанская фаланга", "Чешские бойцы на Украине", "Британская помощь Украине", итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", португальские "Арийское братство", "Португал хаммерскинс", "Национальный фронт", "Национальное сопротивление", "Новый общественный порядок")", — говорится в докладе.
В этом же документе Мирошник сообщил, что Запад и Украина для вербовки наемников используют ЧВК США и Польши.
Наемники, воевавшие на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Для вербовки наемников Запад и Украина используют ЧВК
Вчера, 05:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияВооруженные силы УкраиныРодион МирошникНационал-демократическая партия ГерманииУкраинаНаемникиСВО
 
 
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