https://ria.ru/20241023/naemniki-1979465571.html
В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины
В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины - РИА Новости, 23.10.2024
В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины
Вербовку наемников в состав ВСУ активно ведут правоэкстремистские и неонацисткие организации Германии, итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", говорится в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:15
2024-10-23T06:15
2024-10-23T06:25
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вербовку наемников в состав ВСУ активно ведут правоэкстремистские и неонацисткие организации Германии, итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника."Вербовку активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации (германские "Третий путь" и "Национал-демократическая партия Германии", "Испанская фаланга", "Чешские бойцы на Украине", "Британская помощь Украине", итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", португальские "Арийское братство", "Португал хаммерскинс", "Национальный фронт", "Национальное сопротивление", "Новый общественный порядок")", — говорится в докладе.В этом же документе Мирошник сообщил, что Запад и Украина для вербовки наемников используют ЧВК США и Польши.
https://ria.ru/20241023/naemniki-1979462931.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины
Наемников в ВСУ вербуют компании из разных стран, в том числе Германии и Италии