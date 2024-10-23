https://ria.ru/20241023/naemniki-1979465571.html

В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины

В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины - РИА Новости, 23.10.2024

В МИД рассказали, какие компании вербуют наемников для Украины

Вербовку наемников в состав ВСУ активно ведут правоэкстремистские и неонацисткие организации Германии, итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", говорится в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:15

2024-10-23T06:15

2024-10-23T06:25

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

родион мирошник

национал-демократическая партия германии

украина

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вербовку наемников в состав ВСУ активно ведут правоэкстремистские и неонацисткие организации Германии, итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника."Вербовку активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации (германские "Третий путь" и "Национал-демократическая партия Германии", "Испанская фаланга", "Чешские бойцы на Украине", "Британская помощь Украине", итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", португальские "Арийское братство", "Португал хаммерскинс", "Национальный фронт", "Национальное сопротивление", "Новый общественный порядок")", — говорится в докладе.В этом же документе Мирошник сообщил, что Запад и Украина для вербовки наемников используют ЧВК США и Польши.

https://ria.ru/20241023/naemniki-1979462931.html

россия

германия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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