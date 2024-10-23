https://ria.ru/20241023/naemniki-1979458138.html

С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников

С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников - РИА Новости, 23.10.2024

С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников

С начала спецоперации на Украину для участия в боевых действиях против военных РФ прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 стран, говорится в докладе о... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:18

2024-10-23T04:18

2024-10-23T04:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

родион мирошник

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. С начала спецоперации на Украину для участия в боевых действиях против военных РФ прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 стран, говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника."По данным Министерства обороны Российской Федерации, с начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 государств", — говорится в докладе.

https://ria.ru/20241021/naemniki-1979057486.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, родион мирошник