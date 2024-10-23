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С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 23.10.2024 (обновлено: 04:30 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/naemniki-1979458138.html
С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников
С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников - РИА Новости, 23.10.2024
С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников
С начала спецоперации на Украину для участия в боевых действиях против военных РФ прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 стран, говорится в докладе о... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:18
2024-10-23T04:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
родион мирошник
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. С начала спецоперации на Украину для участия в боевых действиях против военных РФ прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 стран, говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника."По данным Министерства обороны Российской Федерации, с начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 государств", — говорится в докладе.
https://ria.ru/20241021/naemniki-1979057486.html
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россия, украина, в мире, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Родион Мирошник
С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников

Мирошник: с начала СВО на Украину прибыли почти 15 тысяч наемников из ста стран

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. С начала спецоперации на Украину для участия в боевых действиях против военных РФ прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 стран, говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
"По данным Министерства обороны Российской Федерации, с начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 государств", — говорится в докладе.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Наемники из Латинской Америки попросили об эвакуации из Часова Яра
21 октября, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреРодион Мирошник
 
 
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