https://ria.ru/20241023/naemniki-1979458138.html
С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников
С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников - РИА Новости, 23.10.2024
С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников
С начала спецоперации на Украину для участия в боевых действиях против военных РФ прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 стран, говорится в докладе о... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:18
2024-10-23T04:18
2024-10-23T04:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. С начала спецоперации на Украину для участия в боевых действиях против военных РФ прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 стран, говорится в докладе о еженедельных преступлениях Украины (есть в распоряжении РИА Новости) посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника."По данным Министерства обороны Российской Федерации, с начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 государств", — говорится в докладе.
https://ria.ru/20241021/naemniki-1979057486.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Родион Мирошник
С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников
Мирошник: с начала СВО на Украину прибыли почти 15 тысяч наемников из ста стран