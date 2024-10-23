https://ria.ru/20241023/moskva-1979563148.html
Участники фестивалей в Москве передали более 30 тонн продуктов на СВО
Участники фестивалей в Москве передали более 30 тонн продуктов на СВО - РИА Новости, 23.10.2024
Участники фестивалей в Москве передали более 30 тонн продуктов на СВО
Свыше 30 тонн продуктов передали участники московских фестивалей бойцам специальной военной операции (СВО) и жителям новых регионов РФ, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:17
2024-10-23T14:17
2024-10-23T14:24
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Свыше 30 тонн продуктов передали участники московских фестивалей бойцам специальной военной операции (СВО) и жителям новых регионов РФ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Московские предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей новых регионов России. Участники фестивалей на сегодняшний день передали больше 30 тонн продуктов. Среди них варенье, мед, чай, пряники, продуктовые наборы. То, что сложно транспортировать, например, пироги, отправляется в военные госпитали", - написал мэр в своем Telegram-канале. Он уточнил, что к сбору гуманитарных грузов присоединяются фермеры со столичных ярмарок. Они поставляют бойцам овощи, колбасу, тушенку, рыбные консервы и другие продукты. "Помощь участникам СВО оказывают также порядка ста крупных торговых центров. Собирают комплексную гуманитарную помощь: продукты, одежду, гигиенические товары и технику, в том числе военную", - добавил мэр. Собянин рассказал, что владельцы ТЦ в Савеловском районе передают участникам СВО плащи-палатки, дождевики, бинокли, станции радиосвязи. Среди оборудования, которое отправляют, есть пауэрбанки, генераторы, принтеры, компьютеры, мобильные телефоны и квадрокоптеры.
https://ria.ru/20241016/pomosch-1978266942.html
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россия, сергей собянин, сво, москва
Надежные люди, Россия, Сергей Собянин, СВО, Москва
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Свыше 30 тонн продуктов передали участники московских фестивалей бойцам специальной военной операции (СВО) и жителям новых регионов РФ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Московские предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО и жителей новых регионов России. Участники фестивалей на сегодняшний день передали больше 30 тонн продуктов. Среди них варенье, мед, чай, пряники, продуктовые наборы. То, что сложно транспортировать, например, пироги, отправляется в военные госпитали", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что к сбору гуманитарных грузов присоединяются фермеры со столичных ярмарок. Они поставляют бойцам овощи, колбасу, тушенку, рыбные консервы и другие продукты.
"Помощь участникам СВО оказывают также порядка ста крупных торговых центров. Собирают комплексную гуманитарную помощь: продукты, одежду, гигиенические товары и технику, в том числе военную", - добавил мэр.
Собянин рассказал, что владельцы ТЦ в Савеловском районе передают участникам СВО плащи-палатки, дождевики, бинокли, станции радиосвязи. Среди оборудования, которое отправляют, есть пауэрбанки, генераторы, принтеры, компьютеры, мобильные телефоны и квадрокоптеры.