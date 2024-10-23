https://ria.ru/20241023/moskva-1979525350.html

В Москве на зиму демонтировали 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале

В Москве на зиму демонтировали 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале - РИА Новости, 23.10.2024

В Москве на зиму демонтировали 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале

Специалисты комплекса городского хозяйства демонтировали на зимний период 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:17

2024-10-23T09:17

2024-10-23T12:13

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства демонтировали на зимний период 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В Москве 12 октября завершился сезон работы фонтанов, после чего специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по их очистке и консервации. Подготовили к зиме 17 плавающих фонтанных модулей, расположенных на Водоотводном канале. С помощью специальной техники – самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов – модули, каждый весом около 300 килограммов, демонтировали и отвезли на склад для проведения технического обслуживания", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что плавающие фонтаны находятся на Водоотводном канале по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс был открыт в 2005 году. "В прошлом году провели его капитальный ремонт – заменили все 17 модулей, насосное оборудование, форсунки, светильники подводной подсветки, системы фильтрации и трубопроводы. Обновили систему электроснабжения, насосное оборудование на берегу, отремонтировали помещение насосной станции. Установили современное видеонаблюдение и систему диспетчеризации", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате капремонта "водная картина" фонтанов стала разнообразнее, световое оборудование теперь может выдавать полный цветовой спектр.

https://ria.ru/20241022/moskva-1979328268.html

https://realty.ria.ru/20241023/naberezhnaya-1978783358.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков