https://ria.ru/20241023/moskva-1979523970.html

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 23.10.2024

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и дождей в среду и четверг, сообщил комплекс городского хозяйства столицы... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:40

2024-10-23T11:40

2024-10-23T12:09

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и дождей в среду и четверг, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. "По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидаются дожди и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Столичный комплекс городского хозяйства в сообщении призывает горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков