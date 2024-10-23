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Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram - РИА Новости, 23.10.2024
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10:47 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram - РИА Новости, 23.10.2024
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram
Мошенники пользуются новой схемой для кражи данных в мессенджере, создавая фиктивные аккаунты "Советы по безопасности", сообщили в Telegram-канале управления по РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:47
2024-10-23T10:47
технологии
россия
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мошенники пользуются новой схемой для кражи данных в мессенджере, создавая фиктивные аккаунты "Советы по безопасности", сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Аферисты создают аккаунты под названием "Советы по безопасности", через которые уведомляют пользователей о якобы блокировке их учетной записи из-за "мошеннических действий", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в сообщениях предлагается перейти по фишинговой ссылке в "системный центр", чтобы избежать блокировки. "Цель мошенников - кража аккаунтов в мессенджере", - заключили правоохранители.
https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html
россия
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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технологии, россия, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Россия, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram

МВД: мошенники для кражи данных создают аккаунты "Советы по безопасности"

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мошенники пользуются новой схемой для кражи данных в мессенджере, создавая фиктивные аккаунты "Советы по безопасности", сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Аферисты создают аккаунты под названием "Советы по безопасности", через которые уведомляют пользователей о якобы блокировке их учетной записи из-за "мошеннических действий", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в сообщениях предлагается перейти по фишинговой ссылке в "системный центр", чтобы избежать блокировки.
"Цель мошенников - кража аккаунтов в мессенджере", - заключили правоохранители.
Колл-центр телефонных мошенников - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Названа главная ошибка, из-за которой взламывают аккаунты на “Госуслугах”
28 марта, 02:17
 
ТехнологииРоссияTelegramМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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