https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram - РИА Новости, 23.10.2024
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram
Мошенники пользуются новой схемой для кражи данных в мессенджере, создавая фиктивные аккаунты "Советы по безопасности", сообщили в Telegram-канале управления по РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:47
2024-10-23T10:47
2024-10-23T10:47
технологии
россия
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мошенники пользуются новой схемой для кражи данных в мессенджере, создавая фиктивные аккаунты "Советы по безопасности", сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Аферисты создают аккаунты под названием "Советы по безопасности", через которые уведомляют пользователей о якобы блокировке их учетной записи из-за "мошеннических действий", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в сообщениях предлагается перейти по фишинговой ссылке в "системный центр", чтобы избежать блокировки. "Цель мошенников - кража аккаунтов в мессенджере", - заключили правоохранители.
https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Россия, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram
МВД: мошенники для кражи данных создают аккаунты "Советы по безопасности"