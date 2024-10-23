https://ria.ru/20241023/moldaviya-1979668059.html
В Молдавии народ не поддерживает действующую власть, заявил депутат
В Молдавии народ не поддерживает действующую власть, заявил депутат - РИА Новости, 23.10.2024
В Молдавии народ не поддерживает действующую власть, заявил депутат
Итоги выборов президента Молдавии демонстрируют, что народ не поддерживает действующую власть и ее курс, считает оппозиционный депутат парламента Василий Боля. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:52
2024-10-23T19:52
2024-10-23T19:52
в мире
молдавия
гагаузия
россия
майя санду
василий боля
евросоюз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582972_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_57f956c09d548ed54e80baad76b139d4.jpg
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Итоги выборов президента Молдавии демонстрируют, что народ не поддерживает действующую власть и ее курс, считает оппозиционный депутат парламента Василий Боля. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. "Результаты выборов ясно показывают, что граждане не поддерживают вектор нынешней власти. У людей появится возможность вновь выразить свое мнение во втором туре президентских выборов, когда они будут выбирать между нынешним президентом Майей Санду и кандидатом от оппозиции, господином Стояногло. Этот момент может ознаменовать начало падения нынешнего правительства и будущих перемен в Молдавии", - написал Боля в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал итоги еврореферендума, отметив, что разница между сторонниками и противниками евроинтеграции составила всего 14 тысяч голосов. "В политическом плане правительство потерпело серьезное поражение. Правительство использовало в своей кампании весь административный ресурс и нарушило избирательное право. Кампания была начата до официального объявления референдума, а на местные и центральные власти оказывалось серьёзное давление. В то же время оппозиция столкнулась с многочисленными препятствиями: ее представителей не допустили к участию в референдуме, их материалы были конфискованы, а за их лидерами велось наблюдение и даже проводились аресты", - подчеркнул Боля, добавив, что все эти действия не помогли власти получить широкую поддержку общественности. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
https://ria.ru/20241023/mid-1979579028.html
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979327822.html
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979428284.html
молдавия
гагаузия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582972_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_162982dcfc9248d9b901e84c61b2617d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, василий боля, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Василий Боля, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии народ не поддерживает действующую власть, заявил депутат
Оппозиция Молдавии: итоги выборов показывают, что народ не поддерживает власть
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости.
Итоги выборов президента Молдавии демонстрируют, что народ не поддерживает действующую власть и ее курс, считает оппозиционный депутат парламента Василий Боля
.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду
набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии
, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС
и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией
и СНГ
.
"Результаты выборов ясно показывают, что граждане не поддерживают вектор нынешней власти. У людей появится возможность вновь выразить свое мнение во втором туре президентских выборов, когда они будут выбирать между нынешним президентом Майей Санду и кандидатом от оппозиции, господином Стояногло. Этот момент может ознаменовать начало падения нынешнего правительства и будущих перемен в Молдавии", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Он также прокомментировал итоги еврореферендума, отметив, что разница между сторонниками и противниками евроинтеграции составила всего 14 тысяч голосов.
"В политическом плане правительство потерпело серьезное поражение. Правительство использовало в своей кампании весь административный ресурс и нарушило избирательное право. Кампания была начата до официального объявления референдума, а на местные и центральные власти оказывалось серьёзное давление. В то же время оппозиция столкнулась с многочисленными препятствиями: ее представителей не допустили к участию в референдуме, их материалы были конфискованы, а за их лидерами велось наблюдение и даже проводились аресты", - подчеркнул Боля, добавив, что все эти действия не помогли власти получить широкую поддержку общественности.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.