https://ria.ru/20241023/moldaviya-1979668059.html

В Молдавии народ не поддерживает действующую власть, заявил депутат

В Молдавии народ не поддерживает действующую власть, заявил депутат - РИА Новости, 23.10.2024

В Молдавии народ не поддерживает действующую власть, заявил депутат

Итоги выборов президента Молдавии демонстрируют, что народ не поддерживает действующую власть и ее курс, считает оппозиционный депутат парламента Василий Боля. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:52

2024-10-23T19:52

2024-10-23T19:52

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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Итоги выборов президента Молдавии демонстрируют, что народ не поддерживает действующую власть и ее курс, считает оппозиционный депутат парламента Василий Боля. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. "Результаты выборов ясно показывают, что граждане не поддерживают вектор нынешней власти. У людей появится возможность вновь выразить свое мнение во втором туре президентских выборов, когда они будут выбирать между нынешним президентом Майей Санду и кандидатом от оппозиции, господином Стояногло. Этот момент может ознаменовать начало падения нынешнего правительства и будущих перемен в Молдавии", - написал Боля в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал итоги еврореферендума, отметив, что разница между сторонниками и противниками евроинтеграции составила всего 14 тысяч голосов. "В политическом плане правительство потерпело серьезное поражение. Правительство использовало в своей кампании весь административный ресурс и нарушило избирательное право. Кампания была начата до официального объявления референдума, а на местные и центральные власти оказывалось серьёзное давление. В то же время оппозиция столкнулась с многочисленными препятствиями: ее представителей не допустили к участию в референдуме, их материалы были конфискованы, а за их лидерами велось наблюдение и даже проводились аресты", - подчеркнул Боля, добавив, что все эти действия не помогли власти получить широкую поддержку общественности. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдумапередает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.

https://ria.ru/20241023/mid-1979579028.html

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979327822.html

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