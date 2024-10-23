https://ria.ru/20241023/moldaviya-1979511110.html
Стояногло предложил Санду выдвинуть своего модератора на дебаты
Стояногло предложил Санду выдвинуть своего модератора на дебаты - РИА Новости, 23.10.2024
Стояногло предложил Санду выдвинуть своего модератора на дебаты
Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло предложил своей сопернице - баллотирующейся на второй срок президенту республики Майе Санду выдвинуть своего... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:22
2024-10-23T11:22
2024-10-23T11:22
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло предложил своей сопернице - баллотирующейся на второй срок президенту республики Майе Санду выдвинуть своего модератора на дебаты, кроме предложенного им журналиста Георге Гонцы. Накануне Совет прессы Молдавии раскритиковал выбор Гонцы в качестве модератора дебатов Санду и Стояногло. Совет назвал это решение "неуважением к общественности" и потребовал организовать дебаты на нейтральной платформе общественного телевидения "Молдова 1". Глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил в среду, что в связи со сложившейся ситуацией команда Санду предлагает Совету прессы организовать дебаты и выбрать на него модераторов. "В сложившейся ситуации единственным достойным выходом из положения будет не замена уважаемого журналиста Георге Гонцы, а выдвижение со стороны госпожи Майи Санду еще одного модератора, который бы соответствовал всем тем высоким критериям лояльности и личной преданности, о которых, как выяснилось, заботится правящая политическая элита", - написал Стояногло в своем Telegram-канале Он назвал ситуацию вокруг журналиста Гонцы "организованной кампанией персонального очернения и фактического суда линча". "Общество, конечно же, получило еще один яркий пример того, как под камуфляжем идей европейской интеграции осуществляется обычная травля и информационный террор, образцы которого можно найти только в истории известных тоталитарных режимов. Я же воспринимаю всю эту кампанию как неумелую попытку окружения Майи Санду уклониться от дебатов", - подчеркнул Стояногло. Он напомнил, что его предложение дебатов изначально включало в себя возможность участия в этом мероприятии двух модераторов: со стороны Санду и с его стороны. "Именно такой подход обеспечивал бы те равноудаленность и баланс, которые не позволили бы усомниться в честности этого состязания. Но госпожа Санду сама предложила провести дебаты с одним модератором и согласилась с кандидатурой Георге Гонцы", - пояснил он. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%, оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Перед вторым туром Санду предложила Стояногло провести дебаты, чтобы обсудить будущее Молдавии. Одновременно с таким же предложением к Санду выступил и Стояногло. Соцпартия, которая поддерживает Стояногло, заявила во вторник, что дебаты могут пройти 27 октября. После Санду подтвердила, что ее дебаты с оппонентом пройдут 27 октября.
https://ria.ru/20241023/moldaviya-1979470236.html
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в мире, молдавия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Стояногло предложил Санду выдвинуть своего модератора на дебаты
Стояногло предложил Санду выдвинуть своего модератора на дебаты, кроме Гонцы
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости.
Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло
предложил своей сопернице - баллотирующейся на второй срок президенту республики Майе Санду выдвинуть своего модератора на дебаты, кроме предложенного им журналиста Георге Гонцы.
Накануне Совет прессы Молдавии раскритиковал выбор Гонцы в качестве модератора дебатов Санду и Стояногло. Совет назвал это решение "неуважением к общественности" и потребовал организовать дебаты на нейтральной платформе общественного телевидения "Молдова 1". Глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил в среду, что в связи со сложившейся ситуацией команда Санду предлагает Совету прессы организовать дебаты и выбрать на него модераторов.
"В сложившейся ситуации единственным достойным выходом из положения будет не замена уважаемого журналиста Георге Гонцы, а выдвижение со стороны госпожи Майи Санду еще одного модератора, который бы соответствовал всем тем высоким критериям лояльности и личной преданности, о которых, как выяснилось, заботится правящая политическая элита", - написал Стояногло в своем Telegram-канале
Он назвал ситуацию вокруг журналиста Гонцы "организованной кампанией персонального очернения и фактического суда линча". "Общество, конечно же, получило еще один яркий пример того, как под камуфляжем идей европейской интеграции осуществляется обычная травля и информационный террор, образцы которого можно найти только в истории известных тоталитарных режимов. Я же воспринимаю всю эту кампанию как неумелую попытку окружения Майи Санду уклониться от дебатов", - подчеркнул Стояногло. Он напомнил, что его предложение дебатов изначально включало в себя возможность участия в этом мероприятии двух модераторов: со стороны Санду и с его стороны. "Именно такой подход обеспечивал бы те равноудаленность и баланс, которые не позволили бы усомниться в честности этого состязания. Но госпожа Санду сама предложила провести дебаты с одним модератором и согласилась с кандидатурой Георге Гонцы", - пояснил он.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%, оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС
и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией
и СНГ
. Перед вторым туром Санду предложила Стояногло провести дебаты, чтобы обсудить будущее Молдавии. Одновременно с таким же предложением к Санду выступил и Стояногло. Соцпартия, которая поддерживает Стояногло, заявила во вторник, что дебаты могут пройти 27 октября. После Санду подтвердила, что ее дебаты с оппонентом пройдут 27 октября.