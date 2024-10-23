https://ria.ru/20241023/moldavija-1979579904.html

В Молдавии назвали способ ослабить влияние США

В Молдавии назвали способ ослабить влияние США - РИА Новости, 23.10.2024

В Молдавии назвали способ ослабить влияние США

Молдавия сможет ослабить влияние США, если последует примеру других стран, которые законодательно ограничивают деятельность НПО, считает молдавский политический РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:13

2024-10-23T15:13

2024-10-23T15:13

молдавия

сша

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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Молдавия сможет ослабить влияние США, если последует примеру других стран, которые законодательно ограничивают деятельность НПО, считает молдавский политический аналитик Корнелий Чуря. "Единственный способ быть эффективным в этом плане - это последовать примеру других стран, которые резко законодательно ограничивают действия НПО, особенно тех НПО, кто продвигает ценности демократии, политического плюрализма. Чем ждать от американцев ограничения финансирования, логично было идти по пути других стран", - сказал РИА Новости Чуря, перечислив примеры Грузии, Венгрии, России и Киргизии. Он пояснил, что изменение ситуации с влиянием США на Молдавию возможно только при смене власти в самой республике. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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молдавия, сша, россия, майя санду, евросоюз, снг, в мире