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Над двумя областями сбили шесть беспилотников

Над двумя областями сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 23.10.2024

Над двумя областями сбили шесть беспилотников

Дежурные средства ПВО в период с 9.30 до 12.40 мск уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью и два - над Курской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:26

2024-10-23T13:26

2024-10-23T13:31

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 9.30 до 12.40 мск уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью и два - над Курской, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего октября текущего года в период с 9.30 до 12.40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре над территорией Белгородской области и два - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

белгородская область

курская область

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безопасность, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)