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Над двумя областями сбили шесть беспилотников
Над двумя областями сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 23.10.2024
Над двумя областями сбили шесть беспилотников
Дежурные средства ПВО в период с 9.30 до 12.40 мск уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью и два - над Курской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:26
2024-10-23T13:26
2024-10-23T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 9.30 до 12.40 мск уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью и два - над Курской, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего октября текущего года в период с 9.30 до 12.40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре над территорией Белгородской области и два - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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безопасность, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над двумя областями сбили шесть беспилотников
Минобороны: ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородской и Курской областями