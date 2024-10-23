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В Пермском крае две школы получили ложные сообщения о минировании - РИА Новости, 23.10.2024
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11:25 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/minirovanie-1979512069.html
В Пермском крае две школы получили ложные сообщения о минировании
В Пермском крае две школы получили ложные сообщения о минировании - РИА Новости, 23.10.2024
В Пермском крае две школы получили ложные сообщения о минировании
Две школы в Пермском крае получили сообщения о "минировании" и нападении, данные оказались ложными, сообщили РИА Новости в региональном министерстве... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:25
2024-10-23T11:25
происшествия
пермский край
пермь
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ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Две школы в Пермском крае получили сообщения о "минировании" и нападении, данные оказались ложными, сообщили РИА Новости в региональном министерстве территориальной безопасности. По данным ведомства, в 10.20 (8.20 мск) поступил анонимный звонок о "минировании" школы №3 в поселке Полазна Добрянского городского округа. Сотрудники и учащиеся школы были оперативно эвакуированы в школу №1, вызваны оперативные службы. В 10.48 (8.48 мск) поступила информация о готовящемся вооруженном нападении на школу №1. Сотрудники и дети забаррикадировались в учебных классах до момента проведения эвакуации. "Информация о минировании и вооруженном нападении оказалась ложной. Правоохранительные органы продолжают проверки. На сегодня занятия в школах завершены. Уполномоченными органами власти приняты необходимые меры по обеспечению безопасности граждан", - рассказали в ведомстве. Полазна - крупнейший поселок в Добрянском городском округе, расположен в 39 километрах от Перми.
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происшествия, пермский край, пермь
Происшествия, Пермский край, Пермь
В Пермском крае две школы получили ложные сообщения о минировании

В Пермском крае две школы получили ложные сообщения о минировании и нападении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Две школы в Пермском крае получили сообщения о "минировании" и нападении, данные оказались ложными, сообщили РИА Новости в региональном министерстве территориальной безопасности.
По данным ведомства, в 10.20 (8.20 мск) поступил анонимный звонок о "минировании" школы №3 в поселке Полазна Добрянского городского округа. Сотрудники и учащиеся школы были оперативно эвакуированы в школу №1, вызваны оперативные службы. В 10.48 (8.48 мск) поступила информация о готовящемся вооруженном нападении на школу №1. Сотрудники и дети забаррикадировались в учебных классах до момента проведения эвакуации.
"Информация о минировании и вооруженном нападении оказалась ложной. Правоохранительные органы продолжают проверки. На сегодня занятия в школах завершены. Уполномоченными органами власти приняты необходимые меры по обеспечению безопасности граждан", - рассказали в ведомстве.
Полазна - крупнейший поселок в Добрянском городском округе, расположен в 39 километрах от Перми.
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