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США пытаются скрыть проблему с нелегальной миграцией, сообщили в СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
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17:11 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/migratsiya-1979617838.html
США пытаются скрыть проблему с нелегальной миграцией, сообщили в СМИ
США пытаются скрыть проблему с нелегальной миграцией, сообщили в СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
США пытаются скрыть проблему с нелегальной миграцией, сообщили в СМИ
Администрация президента США Джо Байдена в преддверии президентских выборов для сохранения хорошего имиджа пытается скрыть проблему с нелегальной миграцией на... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:11
2024-10-23T17:11
в мире
сша
сан-диего
техас
джо байден
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в преддверии президентских выборов для сохранения хорошего имиджа пытается скрыть проблему с нелегальной миграцией на южной границе страны, массово переселяя приезжих в города, где их число меньше, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности. "Иммиграционной и таможенной полиции было приказано ускорить депортации. А агенты пограничного патруля перевозят мигрантов из Сан-Диего на автобусах и самолетах, куда прибывает вдвое больше людей, чем когда президент Байден и вице-президент Камала Харрис вступили в должность", - пишет издание. Отмечается, что нелегалов отправляют в пограничные центры содержания Техаса и Аризоны, где число мигрантов гораздо меньше. Руководитель пограничного патруля округа Сан-Диего Джим Десмонд назвал этот шаг "вопиющей попыткой" администрации Байдена и Харрис "защитить свой имидж перед выборами". По словам источников в министерстве внутренней безопасности, только за один день на прошлой неделе пограничный патруль задержал более 1,2 тысячи нелегальных мигрантов в центрах содержания мигрантов в Сан-Диего, которые рассчитаны всего на тысячу человек. Таким образом, центр пограничного патруля заполнен на 122%. При этом автобусы, на которых перевозят нелегалов, ходят уже несколько месяцев, но частота их рейсов возросла. Число мигрантов, которых отпускают после их отбытия, также выросло. По словам источников, все это делается, чтобы помешать сотрудникам иммиграционной службы выпускать мигрантов на улицы Сан-Диего, поскольку местные некоммерческие организации содержания также переполнены, для избежания общественного недовольства. Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из краеугольных камней предстоящих президентских выборов в ноябре. Поскольку количество незаконных пересечений на южной границе США регулярно обновляет рекордные значения в последние три года, администрация Джо Байдена подвергается критике со стороны оппонентов, в то время как избиратели, согласно опросам, недовольны тем, как демократическая администрация США работает над решением кризиса на границе. Байден в начале своего срока поручил Харрис решить сложную ситуацию с нелегальной миграцией. Проблема за время работы демократической администрации разрослась до рекордных масштабов, за что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не упускает возможности покритиковать свою конкурентку. Еще одним поводом для негативных оценок является то, что за время пребывания на должности Харрис всего дважды побывала на границе. В ходе недавнего визита в южные региона она пообещала "починить иммиграционную систему", за которую и отвечала последние годы.
https://ria.ru/20241007/migranty-1976667813.html
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в мире, сша, сан-диего, техас, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Сан-Диего, Техас, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
США пытаются скрыть проблему с нелегальной миграцией, сообщили в СМИ

New York Post: в США пытаются скрыть проблему с нелегалами, массово их переселяя

© РИА Новости / Хесус Альварадо | Перейти в медиабанкМигранты из Гондураса
Мигранты из Гондураса - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Хесус Альварадо
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Мигранты из Гондураса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в преддверии президентских выборов для сохранения хорошего имиджа пытается скрыть проблему с нелегальной миграцией на южной границе страны, массово переселяя приезжих в города, где их число меньше, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности.
"Иммиграционной и таможенной полиции было приказано ускорить депортации. А агенты пограничного патруля перевозят мигрантов из Сан-Диего на автобусах и самолетах, куда прибывает вдвое больше людей, чем когда президент Байден и вице-президент Камала Харрис вступили в должность", - пишет издание.
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Отмечается, что нелегалов отправляют в пограничные центры содержания Техаса и Аризоны, где число мигрантов гораздо меньше. Руководитель пограничного патруля округа Сан-Диего Джим Десмонд назвал этот шаг "вопиющей попыткой" администрации Байдена и Харрис "защитить свой имидж перед выборами".
По словам источников в министерстве внутренней безопасности, только за один день на прошлой неделе пограничный патруль задержал более 1,2 тысячи нелегальных мигрантов в центрах содержания мигрантов в Сан-Диего, которые рассчитаны всего на тысячу человек. Таким образом, центр пограничного патруля заполнен на 122%.
При этом автобусы, на которых перевозят нелегалов, ходят уже несколько месяцев, но частота их рейсов возросла. Число мигрантов, которых отпускают после их отбытия, также выросло.
По словам источников, все это делается, чтобы помешать сотрудникам иммиграционной службы выпускать мигрантов на улицы Сан-Диего, поскольку местные некоммерческие организации содержания также переполнены, для избежания общественного недовольства.
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Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из краеугольных камней предстоящих президентских выборов в ноябре. Поскольку количество незаконных пересечений на южной границе США регулярно обновляет рекордные значения в последние три года, администрация Джо Байдена подвергается критике со стороны оппонентов, в то время как избиратели, согласно опросам, недовольны тем, как демократическая администрация США работает над решением кризиса на границе.
Байден в начале своего срока поручил Харрис решить сложную ситуацию с нелегальной миграцией. Проблема за время работы демократической администрации разрослась до рекордных масштабов, за что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не упускает возможности покритиковать свою конкурентку.
Еще одним поводом для негативных оценок является то, что за время пребывания на должности Харрис всего дважды побывала на границе. В ходе недавнего визита в южные региона она пообещала "починить иммиграционную систему", за которую и отвечала последние годы.
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