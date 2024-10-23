https://ria.ru/20241023/mid-1979571414.html
МИД пообещал ответить на решение закрыть российское консульство в Познани
МИД пообещал ответить на решение закрыть российское консульство в Познани - РИА Новости, 23.10.2024
МИД пообещал ответить на решение закрыть российское консульство в Познани
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть российское консульство в Познани, это не останется без ответной... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:44
2024-10-23T14:44
2024-10-23T14:55
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть российское консульство в Познани, это не останется без ответной реакции Москвы.МИД Польши ранее заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши."Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию", - сказала она в ходе брифинга в Москве."Мы неоднократно пытались достучаться до польских властей, убедить их в абсолютной бессмысленности, разрушительности в том числе и для них такого курса, поскольку все подобные действия неизменно влекут за собой нашу адекватную, ответную реакцию", - добавила она.Захарова заметила, что "мы не задержимся с ответом и на этот новый враждебный шаг польского руководства, своими бездумными решениями Варшава ничего не выигрывает".
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познань, россия, москва, варшава, в мире, мария захарова
Познань, Россия, Москва, Варшава, В мире, Мария Захарова
МИД пообещал ответить на решение закрыть российское консульство в Познани
МИД о закрытии российского консульства в Познани: это не останется без ответа
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть российское консульство в Познани, это не останется без ответной реакции Москвы.
МИД Польши ранее заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.
"Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
"Мы неоднократно пытались достучаться до польских властей, убедить их в абсолютной бессмысленности, разрушительности в том числе и для них такого курса, поскольку все подобные действия неизменно влекут за собой нашу адекватную, ответную реакцию", - добавила она.
Захарова заметила, что "мы не задержимся с ответом и на этот новый враждебный шаг польского руководства, своими бездумными решениями Варшава ничего не выигрывает".