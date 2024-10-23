https://ria.ru/20241023/mid-1979571414.html

МИД пообещал ответить на решение закрыть российское консульство в Познани

МИД пообещал ответить на решение закрыть российское консульство в Познани - РИА Новости, 23.10.2024

МИД пообещал ответить на решение закрыть российское консульство в Познани

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть российское консульство в Познани, это не останется без ответной... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:44

2024-10-23T14:44

2024-10-23T14:55

познань

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москва

варшава

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть российское консульство в Познани, это не останется без ответной реакции Москвы.МИД Польши ранее заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши."Мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию", - сказала она в ходе брифинга в Москве."Мы неоднократно пытались достучаться до польских властей, убедить их в абсолютной бессмысленности, разрушительности в том числе и для них такого курса, поскольку все подобные действия неизменно влекут за собой нашу адекватную, ответную реакцию", - добавила она.Захарова заметила, что "мы не задержимся с ответом и на этот новый враждебный шаг польского руководства, своими бездумными решениями Варшава ничего не выигрывает".

https://ria.ru/20241023/polsha-1979519597.html

познань

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