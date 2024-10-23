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В Мексике в столкновениях между наркокартелем и полицией погибли люди - РИА Новости, 23.10.2024
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06:59 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/meksika-1979468057.html
В Мексике в столкновениях между наркокартелем и полицией погибли люди
В Мексике в столкновениях между наркокартелем и полицией погибли люди - РИА Новости, 23.10.2024
В Мексике в столкновениях между наркокартелем и полицией погибли люди
Столкновения между наркокартелем и местными правоохранительными органами произошли в мексиканском штате Синалоа, 19 человек погибли, сообщил Секретариат... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:59
2024-10-23T06:59
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Столкновения между наркокартелем и местными правоохранительными органами произошли в мексиканском штате Синалоа, 19 человек погибли, сообщил Секретариат национальной обороны Мексики (SEDENA) во вторник. По данным ведомства, в ходе операции местные правоохранительные органы арестовали лидера ячейки, связанной с фракцией мексиканского Картеля тихоокеанского южного побережья, Эдвина Антонио. В ходе операции на полицию также напали более 30 членов ячейки наркокартеля. "В ходе мероприятия было зафиксировано нападение на военнослужащих со стороны более 30 человек, членов вышеупомянутой ячейки. ...В результате чего 19 нападавших были убиты, остальные сбежали", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В заявлении также отмечается, что в ходе задержания главы ячейки наркокартеля полиция конфисковала четыре пулемета, одну крупнокалиберную снайперскую винтовку Barrett M82 и семь транспортных средств. Правительство мексиканского штата Синалоа в сентябре отменило все праздничные мероприятия по случаю дней независимости страны из-за уличных боев между картелями и силовых операций в регионе. Как сообщали местные СМИ, в различных частях Синалоа происходили столкновения между боевиками двух крыльев местного картеля - Лос-Чапитос под руководством детей наркобарона Коротышки и Лос-Майос, которым руководил задержанный недавно Исмаэль Самбада. Для охраны порядка в Синалоа был развернут многочисленный армейский контингент и подразделения национальной гвардии. По словам министра обороны Мексики Луиа Кресенсио Сандоваля, в столице штата Кулиакане охраной порядка занимаются 2,2 тысячи служащих различных вооруженных сил. В результате столкновений боевиков между собой и с силовыми структурами в мексиканском штате Синалоа погибли более 30 человек, включая двух военнослужащих, задержаны 30 человек.
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в мире, синалоа, мексика, кулиакан
В мире, Синалоа, Мексика, Кулиакан
В Мексике в столкновениях между наркокартелем и полицией погибли люди

В Мексике 19 человек погибли в столкновениях между наркокартелем и полицией

© iStock.com / GummyBoneПолицейский автомобиль в Мексике
Полицейский автомобиль в Мексике - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / GummyBone
Полицейский автомобиль в Мексике. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Столкновения между наркокартелем и местными правоохранительными органами произошли в мексиканском штате Синалоа, 19 человек погибли, сообщил Секретариат национальной обороны Мексики (SEDENA) во вторник.
По данным ведомства, в ходе операции местные правоохранительные органы арестовали лидера ячейки, связанной с фракцией мексиканского Картеля тихоокеанского южного побережья, Эдвина Антонио. В ходе операции на полицию также напали более 30 членов ячейки наркокартеля.
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"В ходе мероприятия было зафиксировано нападение на военнослужащих со стороны более 30 человек, членов вышеупомянутой ячейки. ...В результате чего 19 нападавших были убиты, остальные сбежали", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В заявлении также отмечается, что в ходе задержания главы ячейки наркокартеля полиция конфисковала четыре пулемета, одну крупнокалиберную снайперскую винтовку Barrett M82 и семь транспортных средств.
Правительство мексиканского штата Синалоа в сентябре отменило все праздничные мероприятия по случаю дней независимости страны из-за уличных боев между картелями и силовых операций в регионе. Как сообщали местные СМИ, в различных частях Синалоа происходили столкновения между боевиками двух крыльев местного картеля - Лос-Чапитос под руководством детей наркобарона Коротышки и Лос-Майос, которым руководил задержанный недавно Исмаэль Самбада.
Для охраны порядка в Синалоа был развернут многочисленный армейский контингент и подразделения национальной гвардии. По словам министра обороны Мексики Луиа Кресенсио Сандоваля, в столице штата Кулиакане охраной порядка занимаются 2,2 тысячи служащих различных вооруженных сил. В результате столкновений боевиков между собой и с силовыми структурами в мексиканском штате Синалоа погибли более 30 человек, включая двух военнослужащих, задержаны 30 человек.
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