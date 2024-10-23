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В Зеленограде потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 23.10.2024
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22:14 23.10.2024 (обновлено: 22:18 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/mchs-1979683991.html
В Зеленограде потушили пожар в административном здании
В Зеленограде потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 23.10.2024
В Зеленограде потушили пожар в административном здании
Пожар в административном здании в Зеленограде полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:14
2024-10-23T22:18
происшествия
зеленоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пожар в административном здании в Зеленограде полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что оборудование горит в здании в Зеленограде на площади 100 квадратных метров."Пожар в Зеленограде полностью потушен", - говорится в сообщении.
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зеленоград
россия
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происшествия, зеленоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Зеленоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Московская область (Подмосковье)
В Зеленограде потушили пожар в административном здании

МЧС: пожар в административном здании в Зеленограде ликвидировали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пожар в административном здании в Зеленограде полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что оборудование горит в здании в Зеленограде на площади 100 квадратных метров.
"Пожар в Зеленограде полностью потушен", - говорится в сообщении.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Подмосковье загорелась крыша здания воинской части
16 октября, 15:23
 
ПроисшествияЗеленоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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