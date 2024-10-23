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Акции McDonald's после сообщений о найденной в бургерах кишечной палочке - РИА Новости, 23.10.2024
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Акции McDonald's после сообщений о найденной в бургерах кишечной палочке
Акции McDonald's после сообщений о найденной в бургерах кишечной палочке - РИА Новости, 23.10.2024
Акции McDonald's после сообщений о найденной в бургерах кишечной палочке
Акции американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's упали более чем на 9% во вторник после сообщений о госпитализации почти 50 человек с кишечной... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T01:32
2024-10-23T01:32
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Акции американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's упали более чем на 9% во вторник после сообщений о госпитализации почти 50 человек с кишечной палочкой из-за четвертьфунтовых чизбургеров, сообщило издание Business Insider. "Акции McDonald's упали более чем на 9% во вторник после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что один человек умер и еще десять были госпитализированы в связи со вспышкой кишечной палочки, связанной с четвертьфунтовыми чизбургерами сети ресторанов", - говорится на сайте издания. Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщал, что почти 50 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался. Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в 10 штатах. Как отмечают в CDC, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или же "Роял Чизбургер".
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в мире, сша, mcdonald's corporation
В мире, США, McDonald's Corporation
Акции McDonald's после сообщений о найденной в бургерах кишечной палочке

Акции McDonald's упали на девять процентов после скандала с отравлениями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Акции американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's упали более чем на 9% во вторник после сообщений о госпитализации почти 50 человек с кишечной палочкой из-за четвертьфунтовых чизбургеров, сообщило издание Business Insider.
"Акции McDonald's упали более чем на 9% во вторник после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что один человек умер и еще десять были госпитализированы в связи со вспышкой кишечной палочки, связанной с четвертьфунтовыми чизбургерами сети ресторанов", - говорится на сайте издания.
Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщал, что почти 50 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался. Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в 10 штатах. Как отмечают в CDC, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или же "Роял Чизбургер".
Логотип на здании ресторана McDonalds - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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