https://ria.ru/20241023/mcdonalds-1979449927.html

Акции McDonald's после сообщений о найденной в бургерах кишечной палочке

Акции McDonald's после сообщений о найденной в бургерах кишечной палочке - РИА Новости, 23.10.2024

Акции McDonald's после сообщений о найденной в бургерах кишечной палочке

Акции американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's упали более чем на 9% во вторник после сообщений о госпитализации почти 50 человек с кишечной... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:32

2024-10-23T01:32

2024-10-23T01:32

в мире

сша

mcdonald's corporation

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Акции американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's упали более чем на 9% во вторник после сообщений о госпитализации почти 50 человек с кишечной палочкой из-за четвертьфунтовых чизбургеров, сообщило издание Business Insider. "Акции McDonald's упали более чем на 9% во вторник после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что один человек умер и еще десять были госпитализированы в связи со вспышкой кишечной палочки, связанной с четвертьфунтовыми чизбургерами сети ресторанов", - говорится на сайте издания. Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщал, что почти 50 человек в США подхватили кишечную палочку в бургерах из ресторанов быстрого питания McDonald's, из них десять человек госпитализированы и еще один скончался. Всего зафиксировано 49 случаев заболевания в 10 штатах. Как отмечают в CDC, большинство заболевших съели так называемый четвертьфунтовый чизбургер, или же "Роял Чизбургер".

https://ria.ru/20240510/fastfood-1945183940.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, mcdonald's corporation