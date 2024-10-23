https://ria.ru/20241023/malayziya-1979581644.html
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию - РИА Новости, 23.10.2024
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию, а Россия готова рассмотреть заявки на полеты от перевозчиков этой страны, говорится в сообщении РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:19
2024-10-23T15:19
2024-10-23T15:19
экономика
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малайзия
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию, а Россия готова рассмотреть заявки на полеты от перевозчиков этой страны, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию... Также РФ готова рассмотреть заявки малазийских авиакомпаний на выполнение полетов в Россию", - говорится в сообщении. По словам замглавы Минтранса РФ Владимира Потешкина, для запуска прямых рейсов необходимо получить согласие от наземных служб аэропортов Малайзии для обслуживания и заправки топливом российских воздушных судов, указывается в сообщении. Кроме того, полеты будут зависеть от интереса со стороны туристов и экономической целесообразности для перевозчиков. "С 21 по 25 октября запланированы двусторонние переговоры с делегациями 29 стран", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240811/vostok-1965466161.html
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экономика, россия, малайзия
Экономика, Россия, Малайзия
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию
Минтранс: российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию, а Россия готова рассмотреть заявки на полеты от перевозчиков этой страны, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию... Также РФ готова рассмотреть заявки малазийских авиакомпаний на выполнение полетов в Россию", - говорится в сообщении.
По словам замглавы Минтранса РФ Владимира Потешкина, для запуска прямых рейсов необходимо получить согласие от наземных служб аэропортов Малайзии для обслуживания и заправки топливом российских воздушных судов, указывается в сообщении. Кроме того, полеты будут зависеть от интереса со стороны туристов и экономической целесообразности для перевозчиков.
"С 21 по 25 октября запланированы двусторонние переговоры с делегациями 29 стран", - заключили в ведомстве.