https://ria.ru/20241023/magadan-1979613297.html
Жителей Магадана осудили за несообщение о готовящемся теракте
Жителей Магадана осудили за несообщение о готовящемся теракте - РИА Новости, 23.10.2024
Жителей Магадана осудили за несообщение о готовящемся теракте
Суд в Магадане признал четверых жителей города виновными в несообщении о готовящемся теракте в интересах Украины в правоохранительные органы, трое из них... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:57
2024-10-23T16:57
2024-10-23T16:57
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МАГАДАН, 23 окт - РИА Новости. Суд в Магадане признал четверых жителей города виновными в несообщении о готовящемся теракте в интересах Украины в правоохранительные органы, трое из них получили реальные сроки, сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области. В июне Тихоокеанский флотский военный суд приговорил двоих жителей Магадана к 12,5 и 13 годам лишения свободы за поджог здания полиграфии, совершенный за вознаграждение от некоего лица, действовавшего в интересах Украины. Судили их по статье о теракте. Кроме того, были выявлены четверо их знакомых, которые знали о готовящемся преступлении, но промолчали – как сейчас уточняет УФСБ, осознавая при этом "общественную опасность своего бездействия". "По совокупности других преступлений каждому назначено соответствующее наказание. Одному из осужденных – в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, второму – 2 года 10 месяцев строгого режима, двум другим виновным – 1 год 6 месяцев строгого режима и 4 месяца принудительных работ соответственно", - говорится в сообщении. Уточняется, что все четверо уже были судимы. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241023/arest-1979578666.html
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происшествия, магадан, украина, россия, тихоокеанский флотский военный суд
Происшествия, Магадан, Украина, Россия, Тихоокеанский флотский военный суд
Жителей Магадана осудили за несообщение о готовящемся теракте
Жителей Магадана осудили за несообщение о подготовке теракта в интересах Украины