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Заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла пройдет в ноябре, заявил Мадуро - РИА Новости, 23.10.2024
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17:53 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/maduro-1979639228.html
Заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла пройдет в ноябре, заявил Мадуро
Заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла пройдет в ноябре, заявил Мадуро - РИА Новости, 23.10.2024
Заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла пройдет в ноябре, заявил Мадуро
Заседание российско-венесуэльской межправкомиссии пройдет 7 ноября, Каракас готов к развитию связей с Москвой, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:53
2024-10-23T17:53
венесуэла
россия
каракас
николас мадуро
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Заседание российско-венесуэльской межправкомиссии пройдет 7 ноября, Каракас готов к развитию связей с Москвой, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Мы готовы продолжать двигаться вперед (в отношениях с Россией - ред.). Седьмого ноября пройдет заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла. У нас есть обширная повестка, мы продвигаемся по многим направлениям", - заявил Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита БРИКС в Казани. Он также отметил, что Венесуэла смогла восстановить свою экономику собственными силами. "У нас очень хорошие показатели экономического роста, мы смогли победить инфляцию. У нас есть инвестиции, и мы готовы продолжать получать российские инвестиции в нашей стране, чтобы продолжать развивать нашу торговлю, укреплять отношения между различными секторами нашей экономики и развивать наши политические отношения с великой Россией", - добавил Мадуро.
https://ria.ru/20241023/maduro-1979631640.html
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венесуэла, россия, каракас, николас мадуро, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Венесуэла, Россия, Каракас, Николас Мадуро, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла пройдет в ноябре, заявил Мадуро

Мадуро: заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла пройдет 7 ноября

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Николас Мадуро. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Заседание российско-венесуэльской межправкомиссии пройдет 7 ноября, Каракас готов к развитию связей с Москвой, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Мы готовы продолжать двигаться вперед (в отношениях с Россией - ред.). Седьмого ноября пройдет заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла. У нас есть обширная повестка, мы продвигаемся по многим направлениям", - заявил Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Президент Венесуэлы выразил готовность к инвестициям из России
Вчера, 17:35
Он также отметил, что Венесуэла смогла восстановить свою экономику собственными силами.
"У нас очень хорошие показатели экономического роста, мы смогли победить инфляцию. У нас есть инвестиции, и мы готовы продолжать получать российские инвестиции в нашей стране, чтобы продолжать развивать нашу торговлю, укреплять отношения между различными секторами нашей экономики и развивать наши политические отношения с великой Россией", - добавил Мадуро.
 
ВенесуэлаРоссияКаракасНиколас МадуроВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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