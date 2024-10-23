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Заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла пройдет в ноябре, заявил Мадуро
Заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла пройдет в ноябре, заявил Мадуро - РИА Новости, 23.10.2024
Заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла пройдет в ноябре, заявил Мадуро
Заседание российско-венесуэльской межправкомиссии пройдет 7 ноября, Каракас готов к развитию связей с Москвой, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:53
2024-10-23T17:53
2024-10-23T17:53
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Заседание российско-венесуэльской межправкомиссии пройдет 7 ноября, Каракас готов к развитию связей с Москвой, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Мы готовы продолжать двигаться вперед (в отношениях с Россией - ред.). Седьмого ноября пройдет заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла. У нас есть обширная повестка, мы продвигаемся по многим направлениям", - заявил Мадуро на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита БРИКС в Казани. Он также отметил, что Венесуэла смогла восстановить свою экономику собственными силами. "У нас очень хорошие показатели экономического роста, мы смогли победить инфляцию. У нас есть инвестиции, и мы готовы продолжать получать российские инвестиции в нашей стране, чтобы продолжать развивать нашу торговлю, укреплять отношения между различными секторами нашей экономики и развивать наши политические отношения с великой Россией", - добавил Мадуро.
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венесуэла, россия, каракас, николас мадуро, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Венесуэла, Россия, Каракас, Николас Мадуро, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла пройдет в ноябре, заявил Мадуро
Мадуро: заседание межправкомиссии Россия-Венесуэла пройдет 7 ноября