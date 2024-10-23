https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979670746.html

Лукашенко усомнился в плане Трампа по Украине

Лукашенко усомнился в плане Трампа по Украине - РИА Новости, 23.10.2024

Лукашенко усомнился в плане Трампа по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает плана экс-лидера США Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине и то, как он собирается... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T20:18

2024-10-23T20:18

2024-10-23T20:18

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

александр лукашенко

ольга скабеева

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает плана экс-лидера США Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине и то, как он собирается на практике его реализовывать. "Мне не нравится его тезис окончания войны с Украиной: "Я это сделаю!". Как Трамп закончит войну? Это что, придет топнет ногой и скажет: "Ты, давай, заканчивай"? И ты побежал, закончил? Я как президент этого вообще не представляю. Он придет в Россию и скажет?" - сказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой для программы 60 минут на телеканале "Россия 1". Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667750.html

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667446.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, александр лукашенко, ольга скабеева, нато