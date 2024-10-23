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Лукашенко усомнился в плане Трампа по Украине - РИА Новости, 23.10.2024
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20:18 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979670746.html
Лукашенко усомнился в плане Трампа по Украине
Лукашенко усомнился в плане Трампа по Украине - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко усомнился в плане Трампа по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает плана экс-лидера США Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине и то, как он собирается... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:18
2024-10-23T20:18
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает плана экс-лидера США Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине и то, как он собирается на практике его реализовывать. "Мне не нравится его тезис окончания войны с Украиной: "Я это сделаю!". Как Трамп закончит войну? Это что, придет топнет ногой и скажет: "Ты, давай, заканчивай"? И ты побежал, закончил? Я как президент этого вообще не представляю. Он придет в Россию и скажет?" - сказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой для программы 60 минут на телеканале "Россия 1". Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667750.html
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667446.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, александр лукашенко, ольга скабеева, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Ольга Скабеева, НАТО
Лукашенко усомнился в плане Трампа по Украине

Лукашенко не понимает тезиса Трампа об окончании конфликта с Украиной

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает плана экс-лидера США Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине и то, как он собирается на практике его реализовывать.
"Мне не нравится его тезис окончания войны с Украиной: "Я это сделаю!". Как Трамп закончит войну? Это что, придет топнет ногой и скажет: "Ты, давай, заканчивай"? И ты побежал, закончил? Я как президент этого вообще не представляю. Он придет в Россию и скажет?" - сказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой для программы 60 минут на телеканале "Россия 1".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Лукашенко посмеялся над словами Зеленского об окончании конфликта в 2025
Вчера, 19:48
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Лукашенко: Москва не применит ЯО, размещенное в РБ без согласия Минска
Вчера, 19:45
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампАлександр ЛукашенкоОльга СкабееваНАТО
 
 
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