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Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине с применением ядерного оружия - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 23.10.2024 (обновлено: 20:24 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667959.html
Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине с применением ядерного оружия
Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине с применением ядерного оружия - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине с применением ядерного оружия
Украина хотела бы, чтобы Россия нанесла удар по ней ядерным оружием, Западу нужна эскалация, так как других вариантов уже нет, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:50
2024-10-23T20:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр лукашенко
белоруссия
нато
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Украина хотела бы, чтобы Россия нанесла удар по ней ядерным оружием, Западу нужна эскалация, так как других вариантов уже нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Украинцам крайне хотелось, чтобы Россия ударила ядерным оружием. Украинские власти хотели бы, чтобы Россия нанесла удар по Украине ядерным оружием. Им нужна эскалация, Западу, англосаксам, им нужно это, потому что других вариантов уже нет", - сказал президент Белоруссии в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".По словам Лукашенко, "Путин молодец, он это разгадал"."Если они (Запад - ред.) захотят ввести туда войска НАТО, это другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979668810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, александр лукашенко, белоруссия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, НАТО
Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине с применением ядерного оружия

Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине с применением РФ ядерного оружия

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Украина хотела бы, чтобы Россия нанесла удар по ней ядерным оружием, Западу нужна эскалация, так как других вариантов уже нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Украинцам крайне хотелось, чтобы Россия ударила ядерным оружием. Украинские власти хотели бы, чтобы Россия нанесла удар по Украине ядерным оружием. Им нужна эскалация, Западу, англосаксам, им нужно это, потому что других вариантов уже нет", - сказал президент Белоруссии в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Лукашенко рассказал, от чего будет зависеть начало переговоров по Украине
Вчера, 19:53
По словам Лукашенко, "Путин молодец, он это разгадал".
"Если они (Запад - ред.) захотят ввести туда войска НАТО, это другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов", - сказал президент Белоруссии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияНАТО
 
 
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