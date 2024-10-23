https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667959.html

Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине с применением ядерного оружия

Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине с применением ядерного оружия - РИА Новости, 23.10.2024

Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине с применением ядерного оружия

Украина хотела бы, чтобы Россия нанесла удар по ней ядерным оружием, Западу нужна эскалация, так как других вариантов уже нет, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:50

2024-10-23T19:50

2024-10-23T20:24

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Украина хотела бы, чтобы Россия нанесла удар по ней ядерным оружием, Западу нужна эскалация, так как других вариантов уже нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Украинцам крайне хотелось, чтобы Россия ударила ядерным оружием. Украинские власти хотели бы, чтобы Россия нанесла удар по Украине ядерным оружием. Им нужна эскалация, Западу, англосаксам, им нужно это, потому что других вариантов уже нет", - сказал президент Белоруссии в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".По словам Лукашенко, "Путин молодец, он это разгадал"."Если они (Запад - ред.) захотят ввести туда войска НАТО, это другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979668810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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в мире, украина, россия, александр лукашенко, белоруссия, нато